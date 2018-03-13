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無卡提款誰愛用？女性占6成 雙北占比近一半

2018-03-13 10:22聯合報 記者孫中英╱即時報導

台新銀行無卡提款功能，女性使用比率高達6成。圖／台新提供
台新銀行無卡提款功能，女性使用比率高達6成。圖／台新提供
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台新銀行今天(13日)表示，該行自推出「無卡提款」後，平均每月交易金額已「破億」，每月交易筆數成長率高達15%。台新還發現，女性比男性更愛嘗鮮，把手機當成提款卡使用比率更高。

台新銀行表示，經由大數據分析發現，使用該行行動銀行無卡提款服務的客戶有四大特色；

一、女生使用率比高、占比達60%，遠高過男性的40%，

二、這些客戶使用「自動化服務(即使用網銀或行動銀行APP)比率也高，

三、客戶年齡層集中在20到40歲青壯族群，信用卡消費能力在中等以上，

四、北部客戶比中南部更願意擁抱金融科技，使用無卡提款的客戶有46%、將近一半比率，都集中在「雙北市」。

台新銀行表示，該行行動銀行App除提供「無卡提款」外，還有「任意轉帳、搖搖轉帳」，即使客戶今天不須做帳務查詢或交易，還是會打開App，隨時與智能客服Rose互動，查詢匯率、查詢油價、查詢天氣與交通相關訊息。

另外，數位帳戶第一大品牌、台新Richart推出不到兩年，目前APP已累計50萬次下載。台新表示，Richart將所有金融服務串連在一起，透過產品功能設計，讓客戶同時持有信用卡與存款的比率提升至8成，讓傳統上「不太跟銀行打交道」的年輕人，也能成為金融商品的愛用者。

台新銀行表示，過去市場是「產品導向」，由銀行提供產品給消費者購買，但現在已開始轉變成「客戶導向」，銀行先透過數位科技分析消費者需求，再推出更貼近客戶需求的服務，像「人工智慧、生物辨識、視訊客服、智能理財、外匯平台」等新功能金融服務，都朝客戶導向需求邁進。

台新銀行還表示，只要能滿足用戶需求並提供更優異用戶體驗的工具，台新數位金融都願意大力擁抱；台新Richart今年還會與新創公司合作，推出為年輕族群量身打造的「全新AI理財服務」，將依客戶投資屬性及市場最新趨勢，即時給予客戶投資建議，並搭配「低投資門檻及客製化投資組合」，符合年輕人簡單、方便、透明的要求。

台新信用卡

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