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新台幣早盤升2.8分

2018-03-13 10:14中央社 台北2018年3月13日電

台北外匯市場新台幣美元匯率今天以29.264元開盤，升1.6分；10時來到29.252元，升2.8分。

截至10時，新台幣兌美元最高29.243元、最低29.264元。

新台幣美元匯率

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