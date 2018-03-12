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台新金抗寶佳 吳東亮將出奇招

2018-03-12 23:51經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

台新金控預計6月8日舉行股東常會改選董事，消息人士本周一（12日）透露，台新金董事長吳東亮已設定作戰目標：本次改選，最多掉一席；在前述大原則下，台新金董事會將通過提案，把現有九席董事縮減為七席，以拉高市場派當選的門檻。

這也是中信金控之後，國內第二家為因應市場派挑戰而縮減董事席次的金控公司。

台新金目前有九席董事，以股東會出席率90%概算，若維持現有席次，選上一席平均得持股9%；董事席次降到七席以後，選上一席平均得持股11.3%。

據了解，吳東亮與台新金經營團隊針對縮減董事席次已有共識，因寶佳集團相關人士遊說而改變的機率不大。

台新金目前有九席董事，六席一般董事、三席獨立董事，全部由吳東亮掌控。過去一年多來，寶佳集團大買台新金股票、持股已接近10%，吳東亮等人隱忍多時，決定在倒數計時階段，轉守為攻。

據了解，台新金董事會最快3月底、最慢4月份，就會討論縮減董事席次的議案，把九席董事減為七席，獨立董事仍將維持三席，一般董事則由六席減為四席。

針對上述說法，台新金控總經理林維俊周一傍晚受訪時表示，不予置評。他表示，對於所有認可台新金經營績效的投資人，都歡迎也感謝。至於寶佳集團少東林家宏多次公開表達想參與台新金董事會，林維俊說，不評論，讓寶佳自己去講就好。

消息人士指出，台新金縮減董事席次，有助設立停損點，亦即本次改選，最多只會掉一席。由於金管會不允許寶佳集團持股台新金超過10%，加上寶佳集團並未積極徵求委託書，台新金只要配票得當，寶佳可能連一席台新金的董事都拿不到。

熟悉金控公司經營權爭奪戰的法界人士也指出，獨立董事可查核公司簿冊、可逕自召開股東臨時會、且是審計委員會的當然成員，從擁有的權力來講，寶佳集團應該爭取獨董，但從不讓台新金猜對以求保住一席的角度，或許重押一般董事才是比較好的選擇。

台新金控將縮減董事會席次，以拉高寶佳集團當選的門檻。(本報系資料庫)
台新金控將縮減董事會席次，以拉高寶佳集團當選的門檻。(本報系資料庫)
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台新金控吳東亮股東臨時會

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