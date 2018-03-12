一銀全球經理人會議 以整合及系統性轉型達成穩進經營

2018-03-12 21:33 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



第一銀行召開今年全球經理人會議，300多位國內外分行及總行高階主管齊聚凝聚共識，董瑞斌董事長表示，今年的策略主軸是「轉型穩進‧攜手第e」，期許所有經理人共同努力，攜手再創佳績。

儘管2017年獲利因個案影響而未能再創新高，董瑞斌指出，去年一銀仍達成許多值得引以為傲的經營成果，包括海外據點數增加至35處（新增柬埔寨暹粒支行）、OBU及海外分行放款及獲利占全行比重穩定提升、金融商品淨收益創歷史新高、中小企業放款市占連續第8年位居國銀首位等。

面對內外在環境的挑戰，董瑞斌表示，今年一銀的行策略主軸為「轉型穩進‧攜手第e」，將持續內化對「跨境、跨部門、跨業務、跨通路」間的「整合」思維，並透過對「人力、通路、營運」系統的前瞻性轉型規劃，達成「穩進經營」。一銀也將持續掌握數位金融趨勢，以提供客戶更為即時、精準、智慧化的服務為目標。