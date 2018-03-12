親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
期貨專區
房市情報

北市民宅火警 頂樓有人求救

一銀全球經理人會議 董瑞斌期勉實踐五經營方針

2018-03-12 21:28經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

第一銀行今（12）日表示，2018年全球經理人會議於3月10日召開，300多位國內外分行及總行高階主管齊聚凝聚共識，董事長董瑞斌表示，2018年第一銀行訂出「轉型穩進‧攜手第e」的策略主軸，期許所有經理人共同努力，攜手再創佳績。

首次主持內部的全球經理人會議，董瑞斌除嘉勉同仁過去一年的辛勞付出，也藉此機會傳達經營理念。儘管2017年獲利受授信個案影響而未能再創新猷，但第一銀行仍達成許多值得引以為傲的經營成果，包括海外據點數增加至35處(新增柬埔寨暹粒支行)、海外分行放款及獲利(含OBU)占全行比重穩定提升、金融商品淨收益創歷史新高、中小企業放款市占連續第八年位居國銀首位等。

第一銀行在整體經營績效及金融創新上的優異表現，更榮獲英國銀行家雜誌《The Banker》評選的「2017年台灣最佳銀行」的肯定。

董瑞斌指出， 2018年面對內外在環境的挑戰，第一銀行策略主軸為「轉型穩進‧攜手第e」，不僅將持續內化對「跨境、跨部門、跨業務、跨通路」間的「整合」思維，並將透過對「人力、通路、營運」系統」的前瞻性轉型規劃，以達成「穩進經營」的期許；另一方面，也將持續掌握數位金融趨勢，以提供客戶更為即時、精準、智慧化的服務為目標。董瑞斌董事長期待2018年能與同仁攜手創下更多的佳績。

第一銀行總經理鄭美玲也指出，一銀將全面落實AO制度，提供「以客戶為中心」的整合服務，同時帶動核心業務新戶、新資金及新商品(業務)，達成加強集團及大型法金戶往來、增加主力客戶及新戶業務滲透、提升客戶往來資產規模(AUM)及提高非利收占比等目標。

在業務推展開創亮點方面，除持續提升中小企業信保、外幣貸款、樂活貸及定期(不)定額基金、保險代銷等核心業務推展動能，並將順應「綠色金融」、「新南向」及「銀髮商機」等經營環境趨勢，推出亮點商品(業務)。

董瑞斌最後再次期勉經理人實踐：開創亮點深化優勢、數位領航智能服務、全球串連在地經營、落實內控遵法至上、共創卓越幸福企業等五大經營方針。相信透過全體同仁群策群力，第一銀行獲利將能再創佳績，並穩步朝向區域型、數位型及幸福型金融機構的願景邁進。

第一銀行董事長董瑞斌主持全球經理人會議，期許經營團隊攜手再創佳績。第一銀行/提供
第一銀行董事長董瑞斌主持全球經理人會議，期許經營團隊攜手再創佳績。第一銀行/提供
分享

第一銀行董瑞斌

相關新聞

投信投顧贊助通路尾牙春酒踩紅線 金管會盯上

2018-03-12 18:59

永豐擴大產學合作 今年擬徵才1400人

2018-03-12 15:49

永豐金衝數位金融 資本支出15億

2018-03-12 14:57

FinTech創新 元大證券推刷臉下單

2018-03-12 14:55

王健林瞄準區塊鏈 攜手紐西蘭商Centrality

2018-03-12 14:29

台幣午盤升2.3分 暫收今日最低29.277

2018-03-12 12:16

歐盟個資新法將上路 資誠：企業應上緊發條

2018-03-12 11:29

小資族也可買黃金 台銀開放200元即可投資

2018-03-12 11:17

台股創金狗年新高 台幣早盤升破29.25

2018-03-12 10:10

LINE跨界金融有譜 銀行心驚驚

2018-03-12 09:11

外匯ETF論壇／劉宗聖：貨幣基金 扮資金停泊站

2018-03-12 00:26

防洗錢效應／緊盯關係人持股 影響商機

2018-03-12 00:03

防洗錢效應／銀行放款私募基金 縮水

2018-03-12 00:03

薪資比一比 公銀前段班

2018-03-12 00:03

防陸磁吸人才 三商銀大加薪

2018-03-12 00:03

投資基金想比照...財部保留

2018-03-12 00:03

電子支付享優惠...立委相挺

2018-03-12 00:03

長照扣除額有影 保險業利多

2018-03-12 00:03

有錢人平均資產近6千萬 總規模連4年打敗GDP總值

2018-03-11 20:56

高資產族錢放海外倚重存款 不相信機器人

2018-03-11 20:56

東吳企管財經講堂／陳冲：強化實力 融入全球鏈

2018-03-08 01:28

東吳企管財經講堂／遲淑華：不斷創新...才是王道

2018-03-08 01:28

東吳企管財經講堂／許嘉棟：壓低匯率拚出口 難長久

2018-03-08 01:28

京城銀：放款成長動能強

2018-03-08 00:21

台壽調整獲利策略

2018-03-08 00:21

京城銀董座：上半年利率不動

2018-03-08 00:21

顧立雄談金融創新 提天使魔鬼論

2018-03-08 00:21

央行：沙盒可做外幣信貸

2018-03-08 00:21

顧立雄：開放純網銀 沒太大問題

2018-03-08 00:21

陸「放水養魚」 個人企業大減稅

2018-03-05 23:34

蔡宏圖穩中求勝 國泰金重奪金控獲利王寶座

2018-03-02 11:39

有錢就是「任性」 林陳海搶奪金控股權

2018-03-01 09:20

鮑爾2月4日接Fed 面對最好也最壞時刻

2018-01-31 00:05
看更多

熱門文章

陸嚴打挖礦 台系鏈警戒

2018-03-12 00:15

裝潢屋死灰復燃 33年老屋兩個月大賺350萬元

2018-03-12 09:14

郭董愛物園祭拜亡妻 說了三句話

2018-03-12 16:06

31萬「好野人」 總資產17兆大於台灣GDP

2018-03-11 23:14

坐擁6千萬 你就算得上「好野人」

2018-03-11 23:21

評惠台政策 邱議瑩：陸方拉高台灣層級並視為國家

2018-03-12 09:57

要保人變更為子女 留意稅事

2018-03-12 00:00

胖老爹注意！全家超商的炸雞來搶生意了

2018-03-12 18:43

防陸磁吸人才 三商銀大加薪

2018-03-12 00:03

中租開放全民認購太陽能電版 投資報酬率4.25%

2018-03-12 14:19

長照扣除額有影 保險業利多

2018-03-12 00:03

台灣呈現實質負利率 國泰預估央行最快6月升息

2018-03-12 15:50

薪資比一比 公銀前段班

2018-03-12 00:03

公司法翻修 股東會召集權聚焦

2018-03-12 00:06

中華電雲端中心 大廠排隊進駐

2018-03-12 00:28

鴻海擴大印度製造 瞄準三領域

2018-03-12 00:18

百萬存款利息不夠付手機錢 國泰投資長：利率低不是好事

2018-03-12 20:24

小資族也可買黃金 台銀開放200元即可投資

2018-03-12 11:17

中鋼董事長翁朝棟：今年鋼鐵市場沒有悲觀的權利

2018-03-12 15:50

鴻海TV印度生產 東捷扮要角

2018-03-12 00:28

看陸31項惠台政策 陳美伶：衝擊不會太大

2018-03-12 09:20

蘋果代工新秀 緯創法說會前漲停

2018-03-12 12:11

投信投顧贊助通路尾牙春酒踩紅線 金管會盯上

2018-03-12 18:59

國泰台大產學合作團隊預估 央行最快第2季升息

2018-03-12 15:26

赴南韓大學取經　全家董事長實現炸雞夢

2018-03-12 12:30

台灣手搖杯揚名全球 雅茗年賣近億杯

2018-03-12 09:33

英特爾傳擬併雙通 台晶圓代工威脅大

2018-03-12 12:01

中裕、益安報喜 生醫股看旺

2018-03-12 00:16

企業生日快樂／威京催動雙引擎 攻城市開發

2018-03-12 01:56

永豐擴大產學合作 今年擬徵才1400人

2018-03-12 15:49

名家觀點／通膨，也可以是助力

2018-03-12 00:46

影／衛生紙、電價恐喊漲 主計長：目前沒有通膨問題

2018-03-12 13:05

曾被同業說頭殼壞掉 今大陸捧30億想與他談合作

2018-03-12 14:12

捐贈扣除額 最高所得20%

2018-03-12 00:00

雲端商機龐大 全球業者拚場

2018-03-12 00:28

泰山攻手搖飲 推茶攤一條街

2018-03-12 14:31

富強鑫CEO專訪／富強鑫射四箭 拚百億營收

2018-03-12 01:39

公司法修法／立委籲委託書不得選董監

2018-03-12 00:05

北台灣水庫首座綠能發電場 提供新竹130戶家庭用電

2018-03-12 20:50

安平商港遊艇碼頭將開發 打造亞洲邁阿密

2018-03-12 14:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top