一銀全球經理人會議 董瑞斌期勉實踐五經營方針

2018-03-12 21:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



第一銀行今（12）日表示，2018年全球經理人會議於3月10日召開，300多位國內外分行及總行高階主管齊聚凝聚共識，董事長董瑞斌表示，2018年第一銀行訂出「轉型穩進‧攜手第e」的策略主軸，期許所有經理人共同努力，攜手再創佳績。

首次主持內部的全球經理人會議，董瑞斌除嘉勉同仁過去一年的辛勞付出，也藉此機會傳達經營理念。儘管2017年獲利受授信個案影響而未能再創新猷，但第一銀行仍達成許多值得引以為傲的經營成果，包括海外據點數增加至35處(新增柬埔寨暹粒支行)、海外分行放款及獲利(含OBU)占全行比重穩定提升、金融商品淨收益創歷史新高、中小企業放款市占連續第八年位居國銀首位等。

第一銀行在整體經營績效及金融創新上的優異表現，更榮獲英國銀行家雜誌《The Banker》評選的「2017年台灣最佳銀行」的肯定。

董瑞斌指出， 2018年面對內外在環境的挑戰，第一銀行策略主軸為「轉型穩進‧攜手第e」，不僅將持續內化對「跨境、跨部門、跨業務、跨通路」間的「整合」思維，並將透過對「人力、通路、營運」系統」的前瞻性轉型規劃，以達成「穩進經營」的期許；另一方面，也將持續掌握數位金融趨勢，以提供客戶更為即時、精準、智慧化的服務為目標。董瑞斌董事長期待2018年能與同仁攜手創下更多的佳績。

第一銀行總經理鄭美玲也指出，一銀將全面落實AO制度，提供「以客戶為中心」的整合服務，同時帶動核心業務新戶、新資金及新商品(業務)，達成加強集團及大型法金戶往來、增加主力客戶及新戶業務滲透、提升客戶往來資產規模(AUM)及提高非利收占比等目標。

在業務推展開創亮點方面，除持續提升中小企業信保、外幣貸款、樂活貸及定期(不)定額基金、保險代銷等核心業務推展動能，並將順應「綠色金融」、「新南向」及「銀髮商機」等經營環境趨勢，推出亮點商品(業務)。