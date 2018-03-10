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那斯達克指數再創歷史新高 投信搶募收益型基金

2018-03-10 21:50經濟日報 記者張瀞文╱即時報導

那斯達克（Nasdaq）指數9日大漲約1.8%，收在7,560.81點，領先道瓊指數與S&P　500指數，再創歷史新高。今年以來，那斯達克指數的漲幅已達9.5%，優於另外兩大指數。

升息環境下，基金業者預期股票表現可望優於債券。不過，全球股市去年表現亮麗，投資人居高思危心態濃厚，加上今年以來波動度提高，資金仍持續流向會配息的基金，尤其投信近期更是搶募目標到期債券基金與特別股基金。

國內的第一檔目標到期債券基金出現在2016年，不到兩年間，已成為投信新歡，近期就有凱基、景順、新光、復華、施羅德等五家投信搶募，同型基金數目可望突破20檔。以目標到期債券基金的「始祖」施羅德投信來說，已募集成立了五檔目標到期債券基金，尤其第五檔才於1月底推出，近期又要推出第六檔。

目標到期債券基金愈來愈受投資人青睞，募集規模更是愈來愈大。施羅德2024年到期新興市場主權債券基金在1月底成立，募集金額達新台幣106億元。上周成立的景順2024到期新興市場債券基金也傳出佳績，也有百億元的規模。

特別股基金則是另一個新興類別。柏瑞投信開投信先河，去年1月募集特別股息收益基金，成立時規模約100億元，但基金閉鎖期結束後並沒有面臨贖回賣壓，反而愈長愈大，到今年1月底基金規模已超過300億元，成為規模最大的境內股票型基金。

今年特別股基金出現強化版。柏瑞投信再接再厲，今年又推出柏瑞多重資產特別收益基金，除特別股之外，也加入高收益債與投資級永續債，使收益更多元化並降低波動。

另外，合庫標普利變特別股收益指數基金將於12日開募，追蹤複製「S&P利變特別股收益指數」，強調在升息時可採取固定利率加高浮動利率，最能受惠於升息環境。

富蘭克林華美特別股收益基金則將於3月底募集，強調不錯過任何的收益機會，除了金融股占多數的全球特別股指數以外，也會追求其他產業的投資機會，讓產業配置更多元。

債券羅德升息

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