今年派息逾200億金控上看四家 整體挑戰新高

2018-03-10 21:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



金控法說會邁入密集期，繼中信金（2891）率先透露今年現金股息上看1.1元創史上新高後，今年股息發放超過200億元的家數將上看四家，市場關注今年整體金控發放股息能否再超越去年1,450億元歷史新高水準，分析師認為今年超越機率很高，至少也會維持去年水準，挑戰1,600億元大關，各家金控股利政策與股息殖利率，預料將成後未來二周法說會關注焦點。

中信金控7日舉行2017年第4季法說會，過去需要借錢發股利，但今年開始中信銀行稅後純益扣除法定公積之後，可望全數上繳金控，為中信金配息帶來助益，中信金資深副總邱雅玲主持時表示，今年股利政策基本維持去年一樣基調，全數配發現金股利；未來每股稅後純益估將走高，現金股利發放率連帶無法像過往維持在六成以上，但未來五年仍會維持在五成以上。由於中信金去年每股賺1.9元，因此依六成來算，至少也有1.1元的水準，而以中信金股本已將近1,950億元來看，將配發股息超過210億元以上。

2017年整體15家金控獲利共賺進近3,000億元、年增17.5%，絕大多數的金控每股獲利都超過前年，只有第一金、玉山金與華南金3家沒成長，倍增的則有開發金與新光金2家。台新投顧協理黃文清認為，今年金控整體發放股息有機會超越去年的1450億元新高紀錄，至少也會維持去年的水準，有些股息殖利率超過5%的還不少。

去年配息最多的四家金控為國泰金發放251億元、富邦金發放204億元，中信金、兆豐金也分別高達194億、193億元，去年這四家公司結算的獲利又較前年顯著成長，其中國泰金每股獲利從3.78元提高至4.48元，富邦金從4.73元提高到5.5元，中信金從1.43元提高到1.91元，兆豐金從1.65元是高到1.96元，成長幅度都不低。

過去富邦、國泰金因銀行不上繳獲利給金控因此只能借錢配息，配息率比較偏低，也有四五成，去年二家都配2元，法人認為依配息率推估，今年也都有至少每股配發2~2.4元以上的實力，以二家股本來看，都有配發220億元以上股息機會，國泰金若配高一點甚至可望挑戰300億元的新高峰。而兆豐金股息有上繳國庫壓力，去年配息率幾近八成六，今年配股超過200億元機率極高，加計中信金，今年配股超過200億元的家數上看四家之多，光四家相加超過900億元不難，大幅度推升今年整體金控配息金額再創新高的機會。