壽險業狂催美元保單 新契約保費進帳高達七成是美元

2018-03-06 06:07 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



今年1月投資市場大好，壽險業「新契約保費(FYP)」進帳衝破1518.44億台幣，比去年同期成長13.1%。壽險業者統計，今年1月，民眾以美元購買「傳統及投資型保單」比重，已占全數新契約保費比重的70.6%，也就是說，壽險業每100元保費進帳中，已有超過7成是美元。

新台幣過去1年終於擺脫長期廉價命運，廣大投資庶民眼看台幣匯率邁向「2」字頭，逮到機會大肆加碼美元資產。金管會統計，銀行業外匯存款餘額去年1年內，由8.9兆台幣增加到9.7兆，淨增8000億元，其中大半都是美元存款。

保戶用美元買保單更是火力全開，去年前3季，美元保單(傳統型加投資型)保費進帳已達108.19億美元、超過3000億台幣，今年這股買美元力道，依然方興未艾。

壽險業統計，今年1月FYP中，以美元計價的傳統保單占比將近26.7%，以美元計價的投資型保單占比達44%，加總已達70.6%，代表每100元新契約保費進帳，就有70.6元是以美元計價。大型壽險公司美元保單占比也都有4到5成，富邦人壽1月美元保單約占FYP的55%，其中投資型占19%、傳統型占36%，國泰人壽1月FYP，傳統美元保單占20%、投資型美元保單占25%，合計也有45%。新光人壽雖未銷售美元投資型保單，但光是美元傳統保單在FYP占比就逾50%，台灣人壽1月FYP中，外幣保單占6成，其中美元保單也有3成多。