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兆豐銀：增持美債、聚焦高殖利率台股

2018-03-06 06:06聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

美國今年預計至少升息3次，兆豐銀行手上握有約360億美元的外幣部位，將直接受惠。兆豐銀行總經理蔡永義說，兆豐外幣存放比僅40％，未來將增加外幣放款，拉高利差。因應今年金融市場環境並穩定長期獲利，將增加美債投資部位，台幣投資則聚焦在高殖利率台股

蔡永義表示，今年銀行業面臨競爭激烈，存放比低，存放利差小；美國升息讓國際金融市場震盪加劇等變局。國銀海外布局趨勢不變，但法遵及洗防要求，讓國際化經營難度提高。金融科技(FinTech)的發展，也衝擊銀行經營型態。

兆豐銀雖然資產規模及獲利能力在同業中名列前茅，但要因應新的局勢，固本求變。從獲利結構來看，消費金融占比僅15.3%、明顯偏低，包括財富管理及房貸業務還有很大的成長空間，「我們在手續費收入的表現只是C咖」，未來消金業務以占比達3成為目標。

兆豐銀副總李春香表示，全球經濟增溫，國際股市表現佳，台股表現也不會差，加上台股基本面好，看好台股今年的表現，兆豐銀也會伺機投資高殖利率的股票。

除持續推動防制洗錢工作，建構法令遵循文化外，蔡永義表示，今年要從業務面及組織面來衝刺業績。在業務面上要發展消費金融業務，啟動「財管元年」；在組織面上要導入「事業群」並進行專業分工，以增進管理與營運效能。

兆豐銀行總經理蔡永義。本報資料照片
兆豐銀行總經理蔡永義。本報資料照片
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兆豐銀行台股高殖利率
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