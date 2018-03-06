兆豐銀：增持美債、聚焦高殖利率台股

2018-03-06 06:06 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



美國今年預計至少升息3次，兆豐銀行手上握有約360億美元的外幣部位，將直接受惠。兆豐銀行總經理蔡永義說，兆豐外幣存放比僅40％，未來將增加外幣放款，拉高利差。因應今年金融市場環境並穩定長期獲利，將增加美債投資部位，台幣投資則聚焦在高殖利率的台股。

蔡永義表示，今年銀行業面臨競爭激烈，存放比低，存放利差小；美國升息讓國際金融市場震盪加劇等變局。國銀海外布局趨勢不變，但法遵及洗防要求，讓國際化經營難度提高。金融科技(FinTech)的發展，也衝擊銀行經營型態。

兆豐銀雖然資產規模及獲利能力在同業中名列前茅，但要因應新的局勢，固本求變。從獲利結構來看，消費金融占比僅15.3%、明顯偏低，包括財富管理及房貸業務還有很大的成長空間，「我們在手續費收入的表現只是C咖」，未來消金業務以占比達3成為目標。

兆豐銀副總李春香表示，全球經濟增溫，國際股市表現佳，台股表現也不會差，加上台股基本面好，看好台股今年的表現，兆豐銀也會伺機投資高殖利率的股票。