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新型態地產 亞太投資新趨勢

2018-02-20 10:45經濟日報 記者游智文╱即時報導

國人跨海投資熱潮持續，並多集中在亞太地區。仲量聯行表示，2018年亞太地區不動產市場有三大新趨勢，其中有不少投資機會，投資人可多留意。

仲量聯行表示，去年亞太地區有不少重大不動產交易，香港中環中心以52億美元交易，創下全球商辦大樓交易單筆最高成交金額，雅高酒店集團以12億美元收購澳洲曼特拉集團的酒店， 嘉德置地投資信託以15億美元收購新加坡亞洲廣場2號大樓。

展望今年年不動產市場，仲量聯行預測，由於亞太地區核心市場成長動能持續增加，投資人看好發展中市場投資意願攀升，預料今年亞太地區不動產交易量將可望成長5%達到至約1400億美元，並有三大新趨勢。

一、新型態地產將成為今年投資趨勢

仲量聯行表示，根據研究顯示，新形態地產項目的市場需求已明顯超過供給量，人口高齡化及人口成長皆是驅動新形態不動產需求的主要因素，其中銀髮住宅、養生村、學生宿舍、數據中心和個人倉庫，預料將是今年投資人不動產投資新選擇。

二、科技將加深影響我們使用房地產的方式

根據研究顯示，2013-2017年期間，全球不動產科技總投資額高達78億美元，其中48億美元來自亞太地區。長期來看，服務數據化、物聯網（IOT）應用和自動化，將對企業房產策略、團隊組織產生巨大影響，智能建築將幫助業主和企業租戶節省成本並提高績效表現，不動產科技將是 2018 年不動產界的新潮流。

三、企業將設計更炫的辦公空間以吸引人才

儘管成本控管在公司營運上仍為大多數企業的主要考量，但聘請優秀人才更是企業成長不可或缺的重要資產。為提高員工彼此間的互動並吸引和留住優秀人才，2018年提供高科技、個性化和創新空間的公司，如共享辦公空間、健身房，創造以人為本的辦公環境將持續增長。

仲量聯行董事總經理趙正義表示，多元化的投資組合，預料將成為投資人在亞太地區新投資標的，如共享辦公、銀髮住宅、養生村、數據中心、個人倉庫和物流倉儲等。另方面，在智能科技、共享辦公浪潮帶領之下，新型辦公體驗可望成為企業租戶於未來租用辦公空間的主要考量。

記者游智文／攝影
記者游智文／攝影
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