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三行一Pay過年發紅包 門檻很多要注意

2018-02-15 18:51聯合報 記者孫中英╱即時報導

今年過年，不少金融業都在「發紅包」，若想獲得紅包，手機中得先下載各家銀行專屬APP，且一定要有LINE帳號。但要注意，部分銀行會限定「自家客戶、行內互轉」，一定要有「同行帳號」才能收或轉紅包，等於在集團裏面「自己嗨」。

包括遠東銀行、王道銀行、台北富邦銀行都在過年前，紛紛宣告「發紅包」，台灣Pay也推出用戶抽紅包活動。若是銀行客戶發紅包，須符合現行數位銀行轉帳上限規定，即單筆紅包最高5萬元、單日最高10萬元、每月最高20萬元。但數位紅包多半是「應景」熱鬧，很少有人一筆能收到5萬或10萬元紅包。

台北富邦銀行自去年底開始，拚了命主打該行的「旺紅包」，北富銀近期金融商品內容，幾乎都能連動到「紅包」，可見該行為了這個旺紅包，已全體動員，不遺餘力。

北富銀在過年前主打，客戶在全台北富銀分行「臨櫃」或透過富邦網路銀行、行動銀行、電話銀行任一通路，承作美元雙周定存，且在活動期間內透過「M+ Messenger」狂發旺紅包累計達100包，美元雙周定存年利率即加碼至3.88%。

想夠資格「狂發」北富銀的「旺紅包」，門檻不少；首先必須開立北富銀帳戶，二是手機要下載台灣大哥大的M+ Messenger，並綁定北富銀帳戶，三若想獲得前述利率加碼優惠，還要承作美元雙周定存，四是在截止期限2月21日前，得先發出100包紅包，客戶還得確認帳戶「一定要有錢」。

遠東銀行也在過年前推出APP「Happy發紅包」功能，使用遠銀「Happy發紅包」，前提也必須是遠銀客戶、下載專屬APP，並設定發紅包內容。但收紅包者可以「跨行」，可以是遠銀或他行客戶，他行客戶「透過LINE」收到紅包通知，點選連結後輸入收紅包帳戶資訊，即可領紅包。收紅包者若為他行客戶，發紅包者得負擔一次15元的「跨行轉帳」手續費。

王道銀行的「O爺大放送」發紅包功能，跟遠銀一樣，也能跨行。只要是王道銀行客戶先下載該行APP再完成設定，就可發紅包給「其他任一銀行帳戶」，方法也是透過LINE轉發，收到的客戶打開連結，輸入自己的帳號就能領紅包。

因應農曆新年，台灣Pay也推出行動支付APP新功能，不僅可「面對面掃碼轉帳」，還能接收擷取的QR Code畫面發送紅包。台灣Pay解釋，以台灣Pay行動支付APP中的「掃碼收付」發送紅包，過程中無需輸入帳號，僅需匯入QR Code畫面，就能「立即發紅包(轉帳)」到親朋好友帳戶中。

另外，台灣Pay自今天(15日)起到年初二（17日），還有「大吉大利抽紅包」活動，會隨機推播紅包訊息至用戶手機，抽中紅包符合活動條件者，當日深夜11時前，中獎金額就會「入戶」。但前提是，必須要有Android 5.0以上智慧型手機，且已綁定「台銀、土銀、合庫、一銀、華銀、彰銀、上海、兆豐、新光、日盛」等10家銀行的金融卡用戶。

民眾想收發紅包，得先下載銀行APP、綁定帳戶，部分銀行讓客戶可透過LINE跨行轉...
民眾想收發紅包，得先下載銀行APP、綁定帳戶，部分銀行讓客戶可透過LINE跨行轉發紅包。圖／遠銀提供。
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紅包北富銀APP
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