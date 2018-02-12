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擁1妻6妾月開銷50萬 雷洪過年難熬爆裝病拒陪妻回娘家

警便當費80元調高到100元 總統：維持體力的大事

ApplePay加中信卡 推薦人和好友都可拿50元

2018-02-12 18:08聯合報 記者孫中英╱即時報導

中國信託商銀推出，Apple Pay加卡回饋活動。中信銀行表示，即日起至3月31日止推出Apple Pay「輕鬆推薦、樂享回饋」活動，卡友將尚未加入Apple Pay的中信信用卡加入並消費，每卡可獲50元刷卡金回饋，已加入Apple Pay的中信卡持卡人「可推薦好友」，以尚未加入Apple Pay的中信信用卡加入Apple Pay，完成感應支付後，推薦人及被推薦人都有50元刷卡金回饋，成功推薦人數越多，回饋金額越高，但總量限「6萬份」。

中信銀行表示，中信卡友可將手邊尚未加入Apple Pay的中信信用卡加入Apple Pay，上網登錄後，不限金額完成消費，即可獲得刷卡金50元，且中信卡友還可登錄成為「推薦人」，邀請好友將從未加入過Apple Pay的中信信用卡加入Apple Pay、登錄輸入推薦碼再完成一筆不限金額的消費，「推薦人」與「被推薦」人都可額外獲贈刷卡金新臺幣50元，加卡及推薦活動總計限量「6萬份」，卡友推薦越多回饋越多。另外，在今年2月28日前，以中信信用卡首次加入Apple Pay，不限通路、不限金額，消費一筆，除刷卡金回饋外，還可獲贈萊爾富早餐組合。

中信銀行表示，卡友在2月27日前至萊爾富便利商店，以中信信用卡及簽帳金融卡使用Apple Pay消費滿100元（不含煙品及代收代售服務產品），前5萬名可獲得Hi Café大杯熱美式咖啡兌換券1張，5萬名之後的卡友消費就送Hi Café大杯熱美式咖啡買1送1優惠券1張。

中國信託商銀推出，Apple Pay加卡回饋活動，推薦人及被推薦人都有50元刷卡...
中國信託商銀推出，Apple Pay加卡回饋活動，推薦人及被推薦人都有50元刷卡金回饋，成功推薦人數越多，回饋金額越高，但總量限「6萬份」。 圖／中國信託提供。
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中信銀行Apple PayApple

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