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過年到 台灣人風靡發電子紅包 富邦再推升級版

2018-02-09 16:23經濟日報 記者楊筱筠╱即時報導

台北富邦銀行和台灣大哥大合作推出「M+富邦旺紅包」一個多月，吸引全台灣350萬人次熱烈參與收發80萬個電子紅包，同時帶動100萬數位活躍用戶使用行動銀行APP交易量增加30%。今(9日)進一步升級旺紅包應用，推出Lucky PAY。

台北富邦銀行執行副總經理黃以孟表示，以Lucky PAY命名新版行動銀行APP支付平台，除了代表著是富邦旺紅包(Lucky Money)的系列產品，更希望將人與人之間的生活支付行為延伸為「幸運」的彼此傳遞，希望透過Lucky PAY將這份幸運傳遞給收到款項的每一個人，同時收到的人也能將幸運傳遞出去。

Lucky PAY上線，提供的幸運服務有三：

一是掃碼支付，即時M+通知，還可群組收發旺紅包。Lucky PAY掃碼自行、跨行轉帳付款，客戶傳送收款帳號或轉帳後通知收款人，除了可運用既有的LINE、WhatsApp，再新增M+ messenger即時自動發出通知，還可以在M+群組中收發富邦旺紅包。

二是跨行免收手續費，還有機會免費遊沖繩。即日起至3/31止，使用富邦行動銀行「Lucky PAY」進行QR Code掃碼轉帳，除免收跨行手續費外，還有機會獲得雄獅旅行社沖繩旅遊券乙張(市價台幣1萬元，共有20個中獎名額)，不限交易金額，交易1筆即有1次抽獎機會，掃碼繳費次數越多，中獎機率越高，歡迎客戶多加使用。

三是掃碼繳信用卡費、付學費省時又便捷。只要手機簡單4步驟：1.開啟富邦行動銀行APP; 2.點選「Lucky PAY」; 3.選擇「我要付款」; 4.掃描QR Code。立即體驗一機在手，一「秒」付費的幸福快感！每個月轉帳繳交信用卡費的時間可以大幅縮短。過完農曆年就是小孩開學，對於忙碌的家長們來說，應付過年的大小事已經筋疲力竭，台北富邦銀行特別貼心與台北209家市立國小、國中、高中職等學校合作，除了提供銀行臨櫃、ATM轉帳及線上平台轉帳外，並首度加入帳單手機掃碼繳費服務，讓家長一機在手即可輕鬆為子女繳學費，省時又便利。

此外，為了回饋廣大客戶，展望未來，台北富邦銀行預計在今年6月全面增加Lucky PAY客戶支付及商戶收款場景。屆時，客戶開啟富邦行動銀行APP，完成設定信用卡、簽帳金融卡、活期存款帳戶等付款方式後，即可使用手機掃碼或出示QR Code的方式付款，讓客戶交易更便利；對店家來說，用Lucky PAY收款，享有即時收款M+通知功能，店家收款更安心。還可以運用M+富邦旺紅包，和客戶互動收發電子紅包。預計日後合作的商戶將遍及全台連鎖超商、餐飲業及夜市商圈，為客戶打造無時不在、無處不在的行動金融便利新生活。

台北富邦銀行紅包APP

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