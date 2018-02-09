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新台幣貶1.7分 收29.407元

2018-02-09 16:28中央社 台北9日電

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收29.407元，貶1.7分，成交金額9.75億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為29.439元，最高29.360元、最低29.439元。

新台幣外匯

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