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因應比特幣風潮 金研院研討數位貨幣

2018-02-02 11:56聯合報系攝影中心 記者許正宏╱即時報導

金融研訓院舉辦台灣金融論壇系列「數位貨幣之金融影響與政策因應」研討會，行政院副院長施俊吉、金管會主委顧立雄、研訓院院長黃崇哲一同出席致詞，並舉比特幣的例子來探討政府面對虛擬貨幣的問題。

金研院舉辦「數位貨幣之金融影響與政策因應」研討會，行政院副院長施俊吉（中左）、金...
金研院舉辦「數位貨幣之金融影響與政策因應」研討會，行政院副院長施俊吉（中左）、金管會主委顧立雄（中右）、研訓院院長黃崇哲（左三）出席致詞。記者許正宏／攝影
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金研院舉辦「數位貨幣之金融影響與政策因應」研討會，金管會主委顧立雄出席致詞。記者...
金研院舉辦「數位貨幣之金融影響與政策因應」研討會，金管會主委顧立雄出席致詞。記者許正宏／攝影
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金研院舉辦「數位貨幣之金融影響與政策因應」研討會，行政院副院長施俊吉（右）、金管...
金研院舉辦「數位貨幣之金融影響與政策因應」研討會，行政院副院長施俊吉（右）、金管會主委顧立雄（左）出席致詞。記者許正宏／攝影
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金研院舉辦「數位貨幣之金融影響與政策因應」研討會，行政院副院長施俊吉（左）、金管會主委顧立雄（右）出席致詞。記者許正宏／攝影
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比特幣金管會虛擬貨幣
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