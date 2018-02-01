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楊金龍接央行總裁 吳中書：風險控管能力要提升

2018-02-01 11:06經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

現任央行副總裁楊金龍接任新央行總裁。聯合報系資料照
現任央行副總裁楊金龍接任新央行總裁。聯合報系資料照
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央行總裁確定由楊金龍接任，中經院院長吳中書談起印象中的楊金龍，表示楊金龍是非常穩健，做事認真又負責，是非常適合的央行總裁。

不過，吳中書也提醒，畢竟目前資本市場非常熱絡，金融商品和金融服務也都推陳出新，許多業務更是過去從沒有看過的，雖然他個人也對國內金融業的發展樂觀其成，但他也建議應針對「可能產生的風險」 加以注意，同時期待央行新總裁對於未來資本市場、貨幣市場和金融市場的風險控管能力上亦能同步提升。

楊金龍吳中書資本市場
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