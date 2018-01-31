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新台幣早盤升1.8分 來到29.222元

2018-01-31 10:33中央社 台北31日電

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以29.229元開盤，升1.1分； 10時15分...
台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以29.229元開盤，升1.1分； 10時15分來到29.222元，升1.8分。記者杜建重攝影／聯合報系資料照
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台北外匯市場新台幣美元匯率今天以29.229元開盤，升1.1分； 10時15分來到29.222元，升1.8分。

截至10時18分，新台幣兌美元最高29.218元、最低29.238元。

新台幣美元匯率外匯
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