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新台幣開盤貶8.4分 為29.234元

2018-01-30 09:17中央社 台北30日電

報系資料照
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台北外匯市場新台幣美元匯率今天以29.234元開盤，貶8.4分。

新台幣兌美元開盤交易區間為29.215元至29.234元。

新台幣美元匯率
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