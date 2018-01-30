新台幣開盤貶8.4分 為29.234元

相關新聞
信用卡好康大縮水！停車、機場、回饋都變了…2018-01-30 09:00
國銀授信中小企 大增3,000億2018-01-30 02:09
美元小反彈 新台幣開盤先貶8.4分2018-01-30 10:09
新光人壽1.55萬件滿期金逾12億元 2月14日撥付2018-01-30 10:03
新台幣開盤貶值8.4分 為29.234元2018-01-30 10:02
永達年終獎金四個月 調薪5%2018-01-30 02:09
永達大陸轉投資 獲利衝高2018-01-30 02:09
匯銀：短線震盪格局2018-01-30 02:09
台幣收貶 交易員鬆口氣2018-01-30 02:09
外資私下大動作 檯面上無波瀾2018-01-30 02:09
春節換新鈔 下周四起跑2018-01-30 02:09
央行盯 外資賣超台灣50反12018-01-30 02:09
君龍成立11年 還沒賺錢2018-01-30 01:39
京東跨足金融 打造智慧生態2018-01-30 01:39
京東 擬入股台資君龍人壽2018-01-30 01:39
下周四2月8日起 換新鈔囉2018-01-29 23:30
台灣純網銀 LINE想試水溫2018-01-29 23:22
陸電商巨擘京東 擬攜手台資君龍人壽2018-01-29 23:19
永達保經西進奏效 今年大陸市場將貢獻6成獲利2018-01-29 22:22
2月8日起 台銀等8家金融機構454家分行換新鈔2018-01-29 16:55
讓保戶過好年 壽險業提前發放百億滿期金2018-01-29 16:41
國泰世華優惠懶人包 台塑卡加油滿25公升送招財錢母2018-01-29 16:18
情人節快到了 台銀：送金幣最實惠2018-01-29 14:36
狗年「旺」 銀行發財水加持2018-01-29 14:21
LINE擬來台設網銀 招兵買馬2018-01-29 14:21
新台幣午盤貶4.6分 暫收29.147元2018-01-29 12:15
外銀首家 渣打Q2公布金融科技案2018-01-29 11:57
超級大咖LINE有意來台開設純網銀2018-01-29 10:45
新台幣盤整 早盤小貶3.8分2018-01-29 10:34
新台幣開盤貶1.9分 為29.120元2018-01-29 09:43
你幾點上臉書 決定你借錢利率2018-01-26 09:38
熱門文章
北中南三大夜市最貴店面 全都是他租的！2018-01-29 11:26
信用卡好康大縮水！停車、機場、回饋都變了…2018-01-30 09:00
消保處抽查旅行箱 知名品牌旅行箱一摔輪子就爆裂2018-01-29 11:54
蘋果將推新款iPhone 和碩取6.1吋訂單成贏家2018-01-30 01:26
2月8日起 八家銀行可換新鈔2018-01-29 17:32
統一超無人店 獨創AI辨識2018-01-30 01:46
2月8日起 台銀等8家金融機構454家分行換新鈔2018-01-29 16:55
讓保戶過好年 壽險業提前發放百億滿期金2018-01-29 16:41
LINE攻金融市場 擬在台設網銀2018-01-30 01:43
萊爾富今年除夕夜停業3小時 讓員工回家團圓2018-01-29 17:10
首家無人店來了 統一超X-STORE亮相2018-01-29 14:21
和碩童子賢 日經：2018年值得關注的企業家2018-01-29 22:08
小七無人店五大看點吸睛 還設太空艙2018-01-29 15:46
LINE擬來台設網銀 招兵買馬2018-01-29 14:21
市場破壞…LINE衝擊傳統銀行2018-01-30 01:43
三個小夥子 郭董霸業大功臣2018-01-30 01:29
中鋼報喜 去年賺234億2018-01-30 02:02
商店街衝買氣 2月維持超商取貨免運費2018-01-29 18:48
無人商店／商機龐大 元太浩鑫沾光2018-01-30 01:46
小七發展無人店採人臉辨識＋商品辨識系統2018-01-29 15:45
中鼎搶燃氣商機 鎖定天然氣接收站工程2018-01-29 14:07
國人愛買 日系藥妝店興起2018-01-30 04:23
童子賢PK郭台銘 今年要彎道超車2018-01-30 01:25
國旅夯 今年拚成長二成2018-01-30 02:03
經部組織改造 聚焦三業務2018-01-30 04:15
合庫銀總經理拍板 黃伯川真除2018-01-29 23:13
中華電領航 5G國家隊成軍2018-01-30 02:02
觸控雙雄下半年看旺 外資評等升至加碼2018-01-29 11:36
勁豐接醫療新單 法人估今年營收看20億2018-01-29 13:03
鴻海阿里 加碼投資小鵬汽車2018-01-30 01:29
國銀授信中小企 大增3,000億2018-01-30 02:09
來台旅客 自由行成主流2018-01-30 02:03
開放核災食品？衛福部長陳時中這樣說2018-01-29 13:02
台灣媽媽 自創日本紗布品牌2018-01-29 14:11
名家觀點／台灣應有新的AI戰略2018-01-30 01:59
京東 擬入股台資君龍人壽2018-01-30 01:39
搶先看 小七無人商店2018-01-29 15:52
台幣收貶 交易員鬆口氣2018-01-30 02:09
央行盯 外資賣超台灣50反12018-01-30 02:09
彰銀支付年貨大街 滿千送百還有Dyson特惠2018-01-29 14:33
留言