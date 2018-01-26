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印尼羽賽29分鐘速勝成池鉉 戴資穎晉級四強

美元指數跌破90大關 川普出面止血

2018-01-26 19:09經濟日報 記者吳苡辰╱即時報導

美國財長米努勤在達沃斯世界經濟論壇上表示，不擔憂美元近來的跌勢，美元轉弱有利美國的貿易與機會，市場解讀為財長認可美元弱勢，雖然美國總統川普隨後喊話，使美元反彈，但國際美元DXY指數本周周線仍下滑2.0%，跌破90大關至88.763左右。

其他工業國家貨幣皆上揚，歐洲央行維持政策利率不變，每月購債300億歐元至少延續至今年9月，未對近期歐元的強勢做出口頭打壓，歐元一周升值2.07%至1.2475元；英國11 月失業率為4.3%，是1975 年以來低點，周薪資持續上揚，強勁的就業市場數據推動英鎊一路高歌猛進，一周升值2.81%。

美元回落推動新興國家貨幣指數上漲1.42%，政治面利多消息提振南非幣及巴西里拉漲勢居前；巴西巡迴法院法官一致決定維持對前總統Lula的貪腐判決，這可能阻止了Lula今年再次參選總統，巴西里拉勁揚2.52%。

菲律賓2017年第四季GDP年增速6.6%，意外低於預期的6.7%，菲律賓披索成為當周美元弱勢下，少數收黑的新興市場貨幣，周貶0.25%。

富蘭克林證券投顧表示，歐元兌美元已陸續反映歐洲經濟的強勁，且歐元區通膨仍未達2%目標，歐洲央行應不樂見過強的歐元。以籌碼面來看，市場持續作空美元，以CFTC投機性空倉來看，已經來到2014年以來的次高點3.5萬口，未來的反向平倉力道可能帶動美元的回補力道。

美林認為，歐元兌美元在2018年上半年將因為四大因素面臨下行風險：一，歐元匯價充分反映歐洲經濟數據的強勁；二，市場持續作多歐元，未來的反向平倉力道可能帶動歐元走弱；三，市場尚未充分反應美歐央行貨幣政策將進一步分歧；四，美國的稅制改革和海外利潤匯回支撐美元。

新興國家貨幣部份，富蘭克林證券投顧表示，新興國家貨幣於2018年可望有續升空間，看好具備高利差以及政經改革契機的市場，例如印度、印尼、巴西、阿根廷等國家貨幣。

摩根大通則看好油價後勢有利商品生產國貨幣，加碼俄羅斯盧布、波蘭及捷克幣，減碼土耳其里拉、南非幣。並看好亞幣，上調亞幣兌美金目標價平均約1.8%。

巴西

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