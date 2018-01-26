親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台積電18廠動土
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
期貨專區
房市情報

網紅「館長」遭告恐嚇作筆錄 警分局外宛如粉絲見面會

印尼羽賽29分鐘速勝成池鉉 戴資穎晉級四強

匯率猶如雙面刃 電子業：不要急升

2018-01-26 19:04中央社 台北26日電

示意圖。新台幣本週狂升3角，台灣產業依賴出口難免會受影響，台灣區電機電子工業同業...
示意圖。新台幣本週狂升3角，台灣產業依賴出口難免會受影響，台灣區電機電子工業同業公會希望「不要急升」。聯合報系資料照
分享

新台幣本週狂升3角，台灣產業依賴出口難免會受影響，台灣區電機電子工業同業公會希望「不要急升」；工商協進會認為，匯率升貶「一刀兩刃」，希望跟鄰近國相比「不要升得太過份」。

新台幣本週升勢強勁，週線升值3.29角；今日在國際美元反轉翻揚，以及韓元帶頭走弱下，新台幣挑戰29元整數關卡功敗垂成，終場以29.101元，貶值3.2分作收。面對近來新台幣走勢，中央銀行總裁彭淮南僅以「去問Trump」回應。

台灣經濟依賴出口，面對新台幣強勁走勢，台灣區電機電子工業同業公會副秘書長徐興接受中央社記者訪問時表示，台灣廠商出口多以美元計價，升值難免會遇上匯兌損失，沒人敢講長期怎麼樣，廠商的競爭力也是靠自己掌握，但是希望「不要急升」。

中華民國工商協進會秘書長范良棟表示，新台幣升貶都是「一刀兩刃」，內需進口面對新台幣升值，可以增加購買力，對出口卻會造成影響；而工商協進會以機械、金融及電子3大產業會員為主，雖然最後證明升值不影響出口競爭力，但機械業者向來都積極表示，希望新台幣盡量不要升值。

范良棟認為，台灣是以出口為導向的國家，只要產品最終是要出口，都會受到新台幣升值的影響，觀察相對的貿易對手國，如中國大陸、日本、韓國，台灣只要「不要升得太過份」，都可以接受。

中華民國全國工業總會秘書長蔡練生則認為，台灣採取浮動匯率制度，匯率高低由市場決定，升貶值對進出口業者來講，各有自己的期待，「彭總裁有他的智慧」。台灣雖然是出口導向，但是很多材料、大宗物資、原油都是靠進口，還是得觀察鄰近國家的匯率狀況，信賴央行對匯率問題的掌握跟處理。

新台幣匯率

相關新聞

台彩狗年限定版刮刮樂 總獎金逾22億

2018-01-26 14:58

狗年刮刮樂來了 金犬獎怎麼刮都能中

2018-01-26 14:50

領年終 評估加強意外保障

2018-01-26 14:39

道安問題嚴重 業者推交通外溢保單

2018-01-26 14:39

信用卡停車優惠縮水 卡友要注意

2018-01-26 13:41

消保處：補習收費須履保 歇業、惡性倒業者連保  

2018-01-26 11:16

看電影刷哪張信用卡好 各家比一比

2018-01-26 10:54

川普支持強勢美元 新台幣開盤先貶7.9分

2018-01-26 09:50

你幾點上臉書 決定你借錢利率

2018-01-26 09:38

為何從強勢轉為弱勢？弱勢美元理材策略

2018-01-26 08:43

IFRS 9上路 壽險受惠...喜迎大好年

2018-01-26 01:24

IFRS9效應 南山淨值暴增765億

2018-01-26 01:22

新台幣會漲多久…看四指標

2018-01-26 01:13

謝國忠：台幣最多再升2%

2018-01-26 01:13

搶購美元 銀行臨櫃再現排隊潮

2018-01-26 01:12

台幣狂飆2.33角 今挑戰28大關

2018-01-26 00:52

三商壽去年賺31億 十年新高

2018-01-26 00:23

國壽推全台首張高齡保單

2018-01-26 00:23

跨境刷卡網購 需付服務費

2018-01-26 00:23

狗年套幣 首日銷售85%

2018-01-26 00:23

台幣衝向28 彭防線快失守？彭總裁這麼回...

2018-01-25 23:37

狗年套幣盛況不再 想買的還有機會

2018-01-25 23:23

銀行大搶台幣 存款利率加碼

2018-01-25 23:16

台幣見28字頭？ 三個關鍵看這裡！

2018-01-25 23:11

小心！網域tw也可能是境外交易 恐多付服務費

2018-01-25 18:37

針對保險業上市櫃訂通案準則 金管會:沒說要擋南山

2018-01-25 18:17

低溫家禽也凍未條 明台禽流感保單打破零投保紀錄

2018-01-25 16:20
看更多

熱門文章

台積電18廠動土 張忠謀：對台灣的三個承諾 做到了

2018-01-26 11:34

一天內調好時差 空服員血淚訴：長榮賺飽員工累倒

2018-01-25 21:58

謝國忠預言：新台幣匯率快到頂了 再升頂多2%

2018-01-25 22:53

訂高標…LINE逼員工跳出舒適圈

2018-01-26 02:20

中鋼招考開放報名 去年平均年薪110萬元

2018-01-26 10:02

搶購美元 銀行臨櫃再現排隊潮

2018-01-26 01:12

5奈米打破摩爾定律 台積電遙遙甩開對手

2018-01-26 14:38

愛台灣！台積電5奈米總投資金額 估達7,000億元

2018-01-26 11:30

川普支持強勢美元 新台幣開盤先貶7.9分

2018-01-26 09:50

張忠謀：台灣別錯過AI商機

2018-01-26 02:20

台幣見28字頭？ 三個關鍵看這裡！

2018-01-25 23:11

銀行大搶台幣 存款利率加碼

2018-01-25 23:16

看電影刷哪張信用卡好 各家比一比

2018-01-26 10:54

晶圓18廠動土 張忠謀：3奈米廠也在台南

2018-01-26 12:17

張忠謀：三、四年後 台積電3奈米也將落腳南科

2018-01-26 12:04

台積電南科18廠動土 張忠謀：台積電打破摩爾定律極限

2018-01-26 11:32

蘋果新版iPhone提前二個月開發 全面採用3D感測

2018-01-26 11:10

紅米全螢幕雙機登台 供應鏈動起來

2018-01-26 08:38

台積電衝刺5奈米 專家：因對手緊追在後

2018-01-26 17:58

台幣衝向28 彭防線快失守？彭總裁這麼回...

2018-01-25 23:37

28字頭無緣 台幣午盤貶值1.5分

2018-01-26 12:46

國發會今公布景氣燈號 外界估難回綠燈

2018-01-26 06:00

手機賣不動 晶片廠卡位新領域

2018-01-26 02:20

台積電估2年後量產5奈米 張忠謀：全球首家

2018-01-26 13:50

累積外幣資產 專家：三定原則加雙金流

2018-01-26 11:27

IFRS 9上路 壽險受惠...喜迎大好年

2018-01-26 01:24

張忠謀為科技產業說話 賴清德開藥方回應

2018-01-25 23:54

台塑開出新職缺 年薪至少70萬

2018-01-26 02:20

台積電5奈米廠動土 張忠謀:兩年後朝3奈米前進

2018-01-26 11:47

智慧經營／南山人壽總經理許妙靜 帶領南山年輕化

2018-01-26 04:41

估價師：陽台補登是德政 但這三種不要急著補登

2018-01-26 10:42

台積電5奈米廠砸5千億 張忠謀：5年還本

2018-01-26 14:13

狗年刮刮樂來了 金犬獎怎麼刮都能中

2018-01-26 14:50

IFRS9效應 南山淨值暴增765億

2018-01-26 01:22

高通攻5G 結盟陸四大品牌

2018-01-26 02:20

新版iPhone 傳全採3D感測

2018-01-26 14:32

信用卡停車優惠縮水 卡友要注意

2018-01-26 13:41

新台幣會漲多久…看四指標

2018-01-26 01:13

陳良基：台灣AI要有戰略 打群架力量才會大

2018-01-26 02:20

台積電南科廠 創造1.4萬就業機會

2018-01-26 12:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top