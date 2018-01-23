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壽險投資期信基金鬆綁 銀彈逾2兆元

2018-01-23 17:22中央社 台北23日電

為使壽險業投資項目多元，並擴大期貨信託基金市場發展，金融監督管理委員會近期鬆綁保險業投資期貨信託基金，從原先的可運用資金1%提高到10%，擴增至新台幣2.1兆元。

期貨公會經過多年努力爭取讓壽險資金可擴大投資期貨信託基金，以利期貨市場發展，終於在今年獲得金管會保險局點頭通過。

保險局本週發出解釋令，將期貨信託基金列為保險法第146條之一第一項第六款規定之其他經主管機關核准保險業購買的有價證券，且即日生效。

根據解釋令，保險業投資證券化商品及期貨信託基金等其他經主管機關核准保險業購買的有價證券，合計投資總額將不得超過保險業可運用資金的10%。若以截至去年11月底，壽險業可運用資金約21.9兆元計算，壽險業投資期貨信託基金最高可達2.19兆元。

保險局表示，近期鬆綁保險業資金可擴大投入期貨信託基金，主要考量目前國內期貨信託基金檔數、規模，以及商品種類等都有顯著成長，且鬆綁後可讓壽險資金投資更多元。

期貨信託基金近兩年有顯著成長，根據證期局統計，截至去年底，國內共有19檔期貨信託基金，基金規模合計162.39億元，另外，期貨ETF共有15檔，規模152.19億元。

同時，保險局也要求，保險業資金對每一期貨信託基金或每一指數股票型期貨信託基金的投資總額不得超過該基金已發行受益憑證總額的10%。

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