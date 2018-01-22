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蔡英文賀電競爐石世界賽台灣奪冠 網友：完全體現沾光的藝術

新台幣大升後收貶0.2分 為29.432元

2018-01-22 16:34中央社 台北22日電

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收29.432元，微貶0.2分，成交金額11.05億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為29.450元，最高29.200元、最低29.450元。

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