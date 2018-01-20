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人民幣飆 做多氣氛轉濃

2018-01-20 01:19經濟日報 記者杜宗熹╱綜合報導

人民幣兌美元匯率昨（19）收盤漲至25個半月以來的新高，盤中更一度升破6.39元...
人民幣兌美元匯率昨（19）收盤漲至25個半月以來的新高，盤中更一度升破6.39元兌換1美元的關口，中間價也刷新逾25個月高點。 報系資料照
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人民幣美元匯率昨（19）收盤漲至25個半月以來的新高，盤中更一度升破6.39元兌換1美元的關口，中間價也刷新逾25個月高點。交易員指出，中間價大漲且未對昨日市場過度反應進行相應調整，刺激市場做多人民幣意願。

路透報導，大陸境內人民幣兌美元即期匯率，昨日收在6.3975元兌換1美元，升值199個基點；隨後盤中更一度大漲近350個基點。收盤價則因中午過後，逢低購匯略有回潮，導致人民幣兌美元的漲勢後來縮小。共計今年14個交易日在岸人民幣兌美元已上漲1,200個基點。

經濟日報提供
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離岸人民幣兌美元匯率也突破6.4元整數關口，漲幅達0.29%，盤中最高一度達到6.3885元兌換1美元，創下2015年11月16日以來的新高。

在中間價部分，周五中間價報人民幣6.4169元兌換1美元，較上一個交易日6.4401，上調232點。 也讓人民幣中間價升至2015年12月9日以來的最高點。

大陸外匯管理局發言人、國際收支司司長王春英日前曾表示，近期人民幣升值與大陸內部經濟持續轉好，以及外部美元相對比較弱勢等因素都有關係。

當前大陸經濟保持平穩較快增長，總供需更加平衡，內生增長動力增強，這都會繼續支援人民幣在全球貨幣體系中保持穩定地位。

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