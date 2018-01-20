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美元定存戶 二招避匯損

2018-01-20 01:21經濟日報 記者葉憶如／台北報導

新台幣對美元昨飆升，收29.43元，創下逾四年新高，銀行去年頻推3個月或6個月高利美元定存，如今都已到期或即將到期，定存戶憂心現在換回新台幣馬上有「賺利差還不夠賠匯差」的窘境，急得如熱鍋上的螞蟻，而金融專家建議民眾目前可以有二招保住價值，規避掉立即的高額匯損。

目前各家銀行所推出的美元高利定存普遍都在1.6~2.1%左右，Money101.com.tw 行銷副理呂芝穎表示，假設美金買在去（2017）年1月3日，當時美金收盤價為32.245，賣在今年1月19日匯價為29.46，匯損就高達8.63%，恐將侵蝕掉理財的獲益。也就是說去年年初把錢放在美元高利定存的民眾，一定會面臨匯兌損失，尤其許多銀行推的優惠美元定存通常時間不長，多在三個月或半年，算算日期目前都面臨到期，現在換成台幣，利息錢還不夠賠匯損。

呂芝穎說，資金充裕且美元風險承受度高的人，這時千萬不要換回新台幣，建議可以直接用美元去買以美元計價的基金，這是方法之一，另外，延長美元高利存款，以「新資金」的身分轉存其他銀行的美元高利定存帳戶，也是一種方式，但可能要支付各家銀行480~800元不等的匯款手續費。

外幣轉存現在視為交易，而不是像新台幣存款轉個帳戶而已，不過，呂芝穎說，手續費成本應還是比匯兌損失來得划算，等有好的價位時，再換回台幣。

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