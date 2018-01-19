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同是農損慘烈...禽流感 保單冷

2018-01-19 14:52聯合晚報 記者余采瀅張家樂林宛諭╱連線報導

行政院農委會結合保險業者推出「家禽禽流感保險」，目前先以蛋雞、蛋中雞及白肉雞為投...
行政院農委會結合保險業者推出「家禽禽流感保險」，目前先以蛋雞、蛋中雞及白肉雞為投保對象。 圖／聯合報系資料照片
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天災造成農業損失增加，讓部分農作物保單賣得搶手，可是去年底甫推出禽流感保單，反應卻不好，出現農業投保兩樣情的狀態。

投保門檻高 理賠卻不高

明台產險去年11月推出「禽流感保險」，保費由農委會補助一半，業者自付一半，但投保門檻高，必須通過產險公司風險評估後才可投保，且理賠金額不高，多數雞農接受度不高。

王姓雞農說，暫不想投保，因為該保險條例多又複雜，還不夠了解。江姓雞農則說，理賠最高只有所有損失的兩成，「有保跟沒保一樣」，不考慮投保。

鼓勵投保 台中加碼補助

中市動保處長林儒良表示，為鼓勵雞農參加禽流感保險，市府加碼補助自付保費的50%，減輕雞農經濟壓力；由於新保險剛推出，動保處也將針對台中市64個蛋雞、蛋中雞及白肉雞場宣導。

水稻險 也有不划算問題

富邦產險去年推水稻險，彰化與南投埋單農民不多，彰化田中農會總幹事曾招英說，田中鎮去年理賠的保證收穫糧每公頃乾穀僅4712公斤顯然太低，農民收獲量多遠超過保證收穫量，即使政府補助一半保費，多數認為保費不划算，情願自負盈虧。

產險公司王姓襄理說，年長農民對農業保險態度保守，投保意願低；年輕農民則擔憂投保後若變成常態，政府未來若不再補助災損，農民更要叫苦連天了。

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