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國泰世華穩坐卡王 中信緊追

2018-01-18 01:08經濟日報 記者楊筱筠／台北報導

金控雙雄2017年信用卡爭霸戰結果出爐，國泰世華銀以435萬張坐穩國銀信用卡龍頭寶座，但中國信託商銀步步緊逼、緊咬國泰世華銀尾巴，雙方有效卡數差距一年以來從32萬張縮減至25萬張，中信銀想要回龍頭寶座意圖明顯，預料今年雙雄搶信用卡市場會更激烈。

中信銀今年5月將面臨中油聯名卡保衛戰，雖然加油聯名卡對銀行而言，含金量並不高，持卡人多半僅用來加油、很少在其他地方持卡消費，但現在中油聯名卡發卡約100萬張，中信銀據傳對此卡很積極。

此外，中信銀熱門卡LINE Pay卡，市場曾傳出，國泰世華銀有意爭取，但因權利金等成本太高仍觀望。

信用卡統計資料分有流通卡數以及有效卡數，有效卡數為最近6個月有消費紀錄的卡，不含記帳金融卡Debit卡，對銀行而言，是真正有在「動用」的信用卡統計數字。

國泰世華銀在副董事長蔡宗翰帶領下，一路過關斬將，2014年、2015年、2016年這幾年，陸續發行好市多聯名卡、亞洲萬里通聯名卡、台塑聯名卡、長榮聯名卡，並在2016年8月就此從中國信託銀手中，拿下信用卡有效卡數寶座。手中王牌信用卡為好市多聯名卡，卡數突破200萬張。

但中信銀也不是省油的燈，砸金推出的LINE Pay聯名卡發行量突破百萬張以上，橫掃市場，拉近與國泰世華銀之間的信用卡距離。

根據國泰世華銀與中國信託商銀最新統計，國泰世華銀有效卡數達到435萬張、全年增加逾18萬張，中信銀有效卡數達410萬張、全年增加25萬張。中信銀去年有效卡數增加速度，遠遠超過國泰世華銀。

中信銀過去擁有「好市多聯名卡」以及「中油聯名卡」兩大信用卡，長期坐穩有效卡數寶座，但2013年8月失去好市多聯名卡權，被國泰世華銀搶下，國泰與好市多簽下長達十年長約，當時中信銀好市多聯名卡累計卡數約百萬張。

國泰世華中信銀聯名卡
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