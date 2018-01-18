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元大卡數躍增 力拚十大

2018-01-18 01:07經濟日報 記者楊筱筠／台北報導

中小銀行併購與發卡策略發威，國銀信用卡全年排名大洗牌。元月1日起，元大銀正式與大眾銀合併，元大銀現有有效卡數近46萬張，大眾銀約逾31萬張，兩家合併後，元大銀有效卡數上看77萬張，僅次於第十大發卡銀行華南銀的79萬張。

元大銀已啟動原大眾銀卡友轉卡計畫，根據金管會規定，元大銀預計在一年以內，完成大眾銀原信用卡轉換成元大銀，加上元大銀當紅鑽金卡持續熱發，預料元大銀今年將成為中小銀行中的信用卡黑馬，信用卡有效卡數排名有機會挑戰第十大。

元大銀發出鑽金卡後，幾乎橫掃市場，去年全年有效卡數增加近9萬張，還高於國銀第五大發卡行花旗銀的2.1萬張，讓元大銀有效卡數達到近46萬張，僅次於新光銀的48萬張。元大銀鑽金卡系列平均每人每月消費萬元上下，為元大銀當紅信用卡商品。

聯邦銀則是靠著穩健發卡策略，全年有效卡數增加逾6.8萬張，擠掉永豐銀以及遠東銀，登上有效卡數第七大銀行。永豐銀一年前排名第七名、目前排名第八名，遠東銀則從第八名落到第九名。

面對元大銀來勢洶洶，其他銀行今年積極穩固信用卡市占率，．匯豐銀16日宣布正式與國際支付業者接軌，第一波推出Android Pay 服務，每卡可以享有一次回饋50元的刷卡金，回饋上限100元，未來滙豐預計上半年將再陸續推出Apple Pay 、Samsung Pay服務，衝刺發卡量。

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