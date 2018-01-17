金融業去年獲利 衝5,678億

去年金融業獲利有機會挑戰新高，金管會昨（16）日公布銀行、證券去年獲利數字，保險業若能如金管會主委顧立雄預估的達1,600億元，三業合計將有5,678億元，有機會刷新歷史新高紀錄。

顧立雄昨天上午在投資台灣高峰會上表示，去年金融業表現不錯，銀行業獲利會破3,000億元、保險業達1,600億元、證券業400億元，合計甚至可能到5,500億元，算是不錯的一年。

金管會下午公布銀行業、證券業去年全年獲利數字，金管會銀行局副局長王立群表示，去年銀行業稅前盈餘3,526.3億元，比前年增加4.6%。銀行業中的本國銀行，去年獲利則有3,059.2億元，增加1.9%。 經濟日報提供 分享 facebook

至於證券業部分，金管會證期局副局長張振山表示，包括證券、期貨、投信、投顧等各類證券業，合計去年全年獲利是552億元，比前年大幅增加70.8%。其中以證券商成長最多，去年證券商獲利437億元，比前年大增近一倍。

至於保險業部分，全年獲利數字尚未出來，保險局副局長蔡麗玲表示，去年到11月底的稅前獲利有1,332億元。

保險業若只計算到去年11月，全體金融業獲利合計已有5,410億元，若以顧立雄說的破1,600億元來看，全體金融業獲利合計則可達5,678億元，將刷新2015年創下的最高紀錄。

根據金管會資料，全體金融業獲利最高紀錄是在2015年的5,614億元，次高則是2014年的5,428億元。

在個別金融業表現方面，在台股價量表現都不錯情況下，去年證券商及從事不少投資的壽險業，獲利表現都相對突出，優於銀行業。

至於銀行業的獲利表現，慶富案對銀行造成的潛在損失，銀行去年底前可能須提列不少呆帳準備，吃掉部分獲利表現，因此外界原本以為本國銀行去年獲利恐怕難破3,000億元，沒想到仍破3,000億元，呈現微幅成長。