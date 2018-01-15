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網銀跨國匯款快速又方便 手續費再享50%優惠

2018-01-15 22:44聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

為慶祝網路銀行外幣跨境匯出匯款功能上線，台新銀行即日起至今(2018)年12月31日止，網路銀行外幣匯款每筆只收美金10元手續費(原價美金15元)，收費優惠，且較臨櫃辦理便宜一半，民眾可多加利用。

台新銀行數位金融處副總經理包國儀表示，台新銀行提供13種國家幣別，而且支援多達140個國家的外幣跨境匯出匯款服務，約定匯款帳戶也可設定高達15組，對長期有國外匯款需求的民眾而言是相當便利的選擇。

台新數位金融外匯

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