一銀力挺新創 攜手北科大打造科技創新創業示範基地

2018-01-15 22:42 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



「金融科技發展與創新實驗條例」通過立法院初審，第一銀行宣布力挺新創，將攜手台北科技大學成立「科技創新創業示範基地」，今（15）天上午由一銀總經理鄭美玲與北科大校長黎文龍代表簽署產學合作意向書。

希望透過此基地的成立，讓更多有想法、有創意的年輕人可以投入新創產業，推動金融科技發展，並儲備人才、連結產業需求，進一步開創商機。

一銀表示，此次的產學合作，規劃將由一銀釋出信義路的精華場域，共同扶植AI、金融科技、物聯網、智慧服務等新創團隊，由北科大的創新育成中心負責招募AI、金融科技、IOT等項目的國內外團隊進駐。

一銀透過Cowork方式扮演企業導師、提供優惠金融方案，北科大支援研發技術，並研擬人才培訓課程，建立人才培育、技術研發、產業鏈結一條龍的合作，打造國內學校型育成中心培育新創團隊的新模式。

藉由實際参與扶植新創，一銀表響應金管會力推在臺北市讓金融科技業者形成實體聚落的政策目標，一銀及北科大兩大百年老店的資源整合發酵，可望成為產學合作的全新典範。

一銀表示，北科大是國內大專院校評比中企業主偏愛晉用人才的名校之一，有堅強的實作整合應用能力，亦與國外知名大專院校如麻省理工、人工智慧領先企業NVIDIA等合作，立足台灣，放眼世界，相信透過雙方的產學合作必能進一步開拓市場，進而讓一銀在金融科技服務領域持續創新。