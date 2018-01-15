國壽推出保費快速繳服務 用手機就可繳保費

2018-01-15 12:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



國泰人壽推出保費快速繳服務，簡單三步驟，第一手機掃描繳費單的QR-Code，第二輸入要保人銀行帳戶，第三完成繳費，讓保戶免出門就能完成繳費，成為業界第一家推出「行動繳費」的保險公司。

國泰人壽表示，目前繳保費的方式已相當多元化，包括銀行帳戶扣繳、信用卡扣款及持繳費單至便利商店繳款等，現在又有QR-Code行動繳費服務，讓保戶不用出門只要透過智慧型手機就能繳費。

國泰人壽執行副總經理林昭廷指出，QR-Code繳費服務，讓保戶享有三大好處，首先繳交保費可以免出門，只要利用手機掃描保費繳費單的QR-Code，並在繳費畫面輸入要保人的銀行帳戶，就能完成繳費且從今年1月起已正式上線。第二繳費單若過期免補發，保戶只需掃描QR-Code，不用擔心繳費單過期還要申請補發。第三則是行動繳費安全免煩惱。

林昭廷表示，利用繳費單上的QR-Code繳費，繳費畫面無論是保戶姓名、保單號碼都會部分遮蔽，完全不怕個資外洩。每一張繳費單QR-Code都是單一繳費連結，除要保人本人的身份證字號外，其餘人的ID都無法進入，完成行動繳費後，國壽會立即傳送繳費完成簡訊來通知保戶。

國壽保戶中採用繳費單繳費的保戶數約50萬戶，而在推出QR-Code行動繳費後，保戶繳交保費將更便捷又省時。