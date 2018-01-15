花旗以卡辦卡結合預審 新卡最快3天寄出

2018-01-15 12:03 中央社 台北15日電



花旗（台灣）銀行響應數位金融政策，宣布2月開通「信用卡驗證辦卡」服務，提供民眾「以卡辦卡」服務，並首創業界推出預審機制，民眾申辦完成且通過審核後，最快3天寄出新卡。

政府積極打造金融數位化環境，「金融機構辦理電子銀行業務安全控管作業基準」的開放，為信用卡線上申辦完成最後一哩路。聯合信用卡處理中心配合電子化支付比率5年倍增計畫的政策，新增建置「信用卡輔助持卡人身分驗證」平台，提供電子支付機構及金融機構可接受民眾於線上以「信用卡」進行輔助持卡人身分驗證的機制。

聯卡中心指出，目前受理線上申辦信用卡的金融機構包含玉山銀行、遠東銀行、台新銀行、兆豐銀行、聯邦銀行、花旗(台灣)銀行、中國信託銀行、新光銀行及元大銀行等9家。

花旗(台灣)銀行宣布，將開通信用卡驗證辦卡服務，提供消費者更省時、便利的信用卡申辦選擇。即2月起，消費者只要透過花旗的「信用卡驗證辦卡」專頁新申辦花旗信用卡，不僅能以手機申辦，全程無紙化，免簽名、免寄回，輕鬆填寫完成，申辦完成且通過審核後最快3個工作天即可寄出新卡。

此外，花旗更與香港、新加坡、澳洲等先進市場接軌，利用大數據的信用資料，建立評分模組，率先業界推出信用卡「預審機制」，讓消費者在線上填寫個人資料後，可即時得知卡片申辦初步審核結果，掌握申辦進度，節省客戶於申辦後查詢申辦進度的時間。

花旗(台灣)銀行消費金融總事業群負責人李芸表示，去年1月，花旗首創業界推出自然人憑證線上辦卡，簡潔流暢的申辦流程廣受好評，現在約有45%的花旗信用卡透過線上管道進行申辦。花旗現在進一步宣布信用卡驗證辦卡服務上線，並首創預審機制，提供消費者與時俱進的貼心服務，致力打造卓越非凡的客戶銀行體驗。