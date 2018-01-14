親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
期貨專區
房市情報

華米科技在美提交IPO招股書 將影響小米估值

2018-01-14 22:56聯合報 記者林宸誼╱即時報導

小米生態鏈公司華米科技，已向美國證券交易委員會（SEC）提交了IPO（首次公開招股）的招股書，將籌資1.5億美元（約新台幣44.7億元），其中小米科技董事長雷軍所控制企業持股達39.7%。

成立於2014年的華米科技，是小米手環的主要生產者，預計在美國上市後，將對小米的估值產生較大影響。

新浪科技報導，招股書中顯示，華米將在納斯達克全球市場板塊上市，股票代碼為「HMI」，但招股說明書中暫未透露首次公開招股的發行價格區間，及股票發行數量。

招股說明書顯示，華米科技CEO黃汪持股為39.4%、順為資本持股20.4%、小米旗下基金People Better limited持股為19.3%，這代表雷軍所控制企業持股39.7%，高於黃汪。

華米科技2016年營收人民幣15.56億元，淨利潤為人民幣2,394萬元，淨利潤率僅為1.5%。

2017年前三季營收為人民幣12.96億元，年增37.1%，淨利潤為人民幣9,537萬元，淨利潤率為7.4%，淨利潤率有較大的提升。

2017年第4季，華米智慧可穿戴設備的出貨量為650萬件。

界面新聞報導，以同類公司Fitbit做比較，2017年第3季營收為3.93億美元，淨利潤為虧損1.13億美元。

2016年同期Fitbit業績為5.038億美元，淨利潤為2,610萬美元，淨利潤率為5.2%，目前該公司的市值約為12億美元，較當初上市時的60億美元有大幅度的縮水。

由此可見，華米科技在營收方面不如Fitbit，不過淨利潤方面表現較Fitbit為好，IDC發布的數據顯示，2017年第3季小米位居全球穿戴設備市場市占第一名（主要是華米），雖然小米的穿戴設備出現3.3%的下滑，不過Fitbit的下滑幅度更大達到33%，從這些方面來看，在整體上華米居於有利的位置，估值超過Fitbit應該不是問題。

小米手環即由華米科技製造。（取自DoNews）
小米手環即由華米科技製造。（取自DoNews）
分享

小米營收

相關新聞

商店也被騙 銀行提醒勿依持卡人指示操作刷卡機

2018-01-14 21:08

兆豐e秒刷鈦金卡回饋4％ 今年起開放0.5％回饋無上限

2018-01-14 14:20

新台幣再見28元 學者：不無可能

2018-01-14 12:00

新台幣強升賺紅包錢 理財關鍵不可不知

2018-01-14 12:00

彭淮南任期倒數 誰是央行總裁接班人

2018-01-14 12:00

台幣要刷新「彭淮南防線」 恐是不可能的任務

2018-01-14 11:54

拋匯力道現 台幣估緩升

2018-01-14 00:05

台新金吳東亮備戰 做好最壞打算...

2018-01-12 09:00

彭博：台幣本季挑戰29元

2018-01-09 00:30
看更多

熱門文章

攀天遁地蓋碧海電廠 土耳其藍溪水美翻

2018-01-14 13:20

台幣要刷新「彭淮南防線」 恐是不可能的任務

2018-01-14 11:54

新台幣再見28元 學者：不無可能

2018-01-14 12:00

陳國樑：股利所得課稅新制 台股真正利多

2018-01-14 12:54

稅改能否讓民眾更有感 就看三項扣除額

2018-01-14 12:55

新台幣強升賺紅包錢 理財關鍵不可不知

2018-01-14 12:00

每年第4季啟動購物欲 百貨高額刷卡原來是他不是她

2018-01-14 21:09

彭淮南任期倒數 誰是央行總裁接班人

2018-01-14 12:00

兆豐e秒刷鈦金卡回饋4％ 今年起開放0.5％回饋無上限

2018-01-14 14:20

「全民大減稅」 稅改列車本周重新啟動

2018-01-14 12:55

貿協董座黃志芳領軍 越南推台灣精品

2018-01-14 18:18

碧海機組 年減碳量約187座大安森林公園

2018-01-14 13:20

非面對面信用卡交易詐欺通報占比衝9成

2018-01-14 21:08

宏達電在CES 獲得22個全球獎項

2018-01-14 19:15

台積電18日法說會 聚焦7奈米

2018-01-14 12:53

商店也被騙 銀行提醒勿依持卡人指示操作刷卡機

2018-01-14 21:08

互盛總座翁國華 「緣圓」面對產業變化

2018-01-14 13:29

店主安心 拚業績更有心

2018-01-14 05:59

法人觀點／互盛今年營收看增5%

2018-01-14 13:29

互盛辦公OA 邁向智慧新境界

2018-01-14 13:29

華米科技在美提交IPO招股書 將影響小米估值

2018-01-14 22:56

類比IC 未來5年複合成長6.6%

2018-01-14 17:54

新台幣強升 機械工具機業者盼別做白工

2018-01-14 12:00

金管會提醒到遊樂場所 留意有無公共意外責任險

2018-01-14 21:44

新台幣升值猛 進出口業者盼匯率穩定

2018-01-14 11:59

元大投信參加公益音樂祭 獻愛畢嘉士基金會

2018-01-14 22:47

製造業趨勢論壇／工業4.0+物聯網 創造優勢

2018-01-15 00:21

本周指標／美工業生產可望維持成長

2018-01-15 00:02

類股一周／美NBI指數揚 升1.9%

2018-01-15 00:03

申請自住屋稅率 不須設籍

2018-01-15 00:01

產業新鮮事／普生揪團 強攻兩岸

2018-01-15 00:03

類股一周／台生技指數 上漲0.8%

2018-01-15 00:03

專家觀點／小摩醫療年會 台企嶄露頭角

2018-01-15 00:03

產業新鮮事／朱諾 將攜台廠搶市

2018-01-15 00:03

台動藥推新品 洽談引資

2018-01-15 00:03

金可拓銷亞洲 成長引擎熱轉

2018-01-15 00:03

小店導入行動支付 租稅優惠為期三年

2018-01-14 02:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top