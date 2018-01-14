華米科技在美提交IPO招股書 將影響小米估值

2018-01-14 22:56 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



小米生態鏈公司華米科技，已向美國證券交易委員會（SEC）提交了IPO（首次公開招股）的招股書，將籌資1.5億美元（約新台幣44.7億元），其中小米科技董事長雷軍所控制企業持股達39.7%。

成立於2014年的華米科技，是小米手環的主要生產者，預計在美國上市後，將對小米的估值產生較大影響。

新浪科技報導，招股書中顯示，華米將在納斯達克全球市場板塊上市，股票代碼為「HMI」，但招股說明書中暫未透露首次公開招股的發行價格區間，及股票發行數量。

招股說明書顯示，華米科技CEO黃汪持股為39.4%、順為資本持股20.4%、小米旗下基金People Better limited持股為19.3%，這代表雷軍所控制企業持股39.7%，高於黃汪。

華米科技2016年營收人民幣15.56億元，淨利潤為人民幣2,394萬元，淨利潤率僅為1.5%。

2017年前三季營收為人民幣12.96億元，年增37.1%，淨利潤為人民幣9,537萬元，淨利潤率為7.4%，淨利潤率有較大的提升。

2017年第4季，華米智慧可穿戴設備的出貨量為650萬件。

界面新聞報導，以同類公司Fitbit做比較，2017年第3季營收為3.93億美元，淨利潤為虧損1.13億美元。

2016年同期Fitbit業績為5.038億美元，淨利潤為2,610萬美元，淨利潤率為5.2%，目前該公司的市值約為12億美元，較當初上市時的60億美元有大幅度的縮水。