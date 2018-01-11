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新台幣開盤 升值0.3分

2018-01-11 09:15經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

新台幣今（11）日早盤以29.598元兌1美元，升值0.3分開出。 本報資料照
新台幣今（11）日早盤以29.598元兌1美元，升值0.3分開出。 本報資料照
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新台幣今（11）日早盤以29.598元兌1美元，升值0.3分開出。

新台幣昨日以29.601元兌1美元，貶值6.5分作收，今早開盤則升值。

新台幣
小編拜託不想宣傳…………，因為_____________機票想要留著自己去

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