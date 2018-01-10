安永：亞太各國監理沙盒 業者若沒過關就停止服務

2018-01-10 21:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蘇秀慧 ╱即時報導



立法院已三讀通過「金融科技發展與創新實驗條例」，外界關注進入沙盒業者如無法成功存續的退場機制；安永聯合會計師事務所10日發布報告指出，亞太地區多數實施監理沙盒的國家對於未能通過測試的業者規定停止服務，並通知現有客戶。

亞太地區多數國家的金融科技監理沙盒是在參與者和主管機關均認可的受控制環境中，允許企業對新產品、服務、商業模型和交付機制進行測試。

根據亞太區主要金融科技監理發展實例，安永表示，從應用、準備、試驗、驗證階段，主管機關均會審閱並決定其項目內容是否符合資格，允許在議定的參數範圍內進行測試。

「金融科技發展與創新實驗條例草案」三讀後，外界認為，接下來對監理單位來說，除了該如何有效公平的審核申請案件外，針對進入沙盒的業者，若未來無法成功存續，又該如何在影響市場秩序最低的狀況下出場。

安永金融服務業主任會計師黃建澤指出，根據亞太地區多數國家實施經驗，在產品上市前最後的驗證階段，完成測試後，如未能通過測試，則停止服務並通知現有客戶。

而在驗證階段，完成測試後，若現行監理的規定不適用，必須申請所需的許可執照或特別執照。並向主管機關提供相關的監理經驗，改善現有指南，以提高監理明確性。

在應用、準備階段，主管機關也會審閱，並決定其項目內容是否符合資格。黃建澤說，參與監理沙盒須提交如創新評估、商業可行性、團隊背景如資金、能力、法律和監理風險及減緩措施、來自金融機構的貢獻如某些地區要求銀行支持測試項目。

至於接受進入監理沙盒後，黃建澤說，必須提出設計測試目的和條件；識別用於確認成敗的關鍵績效指標；識別需採取進一步行動；在現階段不合規範的領域如網路安全措施、外部審計員提供獨立評估；同意消費者保護機制；為失敗提供退出策略；在沙盒期限結束後，提供過渡方案；設置沙盒的時間期限。