6大壽險去年賺1166億 台壽首贏中壽

2018-01-10 21:21 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



到今天為止，包括國泰人壽、富邦、南山人壽、台灣人壽及中國、新光人壽等6大壽險公司都已公布去年全年獲利。國泰人壽以稅後淨利363.2億、EPS(稅後每股盈餘)高達7.12元，拿下年度獲利冠軍，富邦人壽以323.22億元居次，南山人壽稅後也有219億元、居第3位。

但去年的大黑馬是台灣人壽，台壽去年稅後獲利102.05億元，除創下台壽開業以來歷史最佳紀錄之外，台壽去年獲利也一舉贏過中國人壽的90.84億元，居市場第4名，新光人壽去年稅後獲利有68.39億元。6大壽險公司加總去年獲利已達1166.7億元。

中國人壽今天公布去年度自結財報數字。中壽106年度稅後盈餘90.84億元，每股稅後盈餘2.4元，未適用外匯準備金機制EPS為1.59元。中壽表示，12月一向是提存準備、財務壓力最重的月分，且受到台幣升值影響，壽險業易出現匯損，但去年12月，中壽稅後仍獲利4.24億元，全年獲利90.84億元，總資產規模1.47兆元，較105年底成長11%，資本適足率維持300%以上。

在業務表現上，中壽表示，去年累計全年總保費收入2,064億元，年成長8%，中壽近年推動分期繳保單，106年度分期繳保費占比已提高近4成，續期保費1,262億元，也較去年同期成長26%，近3年續期保費更成長近6成，顯現近年推動分期繳保單策略已奏效，此可舉提升公司長期隱含價值。