金控去年獲利出爐 富邦金9連霸

2018-01-10 21:20 中央社 台北10日電



富邦金控。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

金控自結去年獲利數出爐，15家上市櫃金控共賺進近新台幣3000億元、年增17.5%，富邦金控完成金控獲利王9連霸，國泰金控則是獲利絕對數居冠。

富邦金控自結去年12月稅後純益31.09億元，累計去年稅後純益537.77億元、每股稅後純益(EPS)5.15元；國泰金控自結去年12月稅後純益20.3億元、去年全年稅後純益567.7億元，EPS約4.48元，與富邦金雙雙跨越獲利500億元的門檻。

泛公股金控則是持續提列慶富案呆帳，其中，第一金控子公司第一銀行認列呆帳高達32億元，拖累金控單月大虧13.81億元，去年稅後純益154.83億元、EPS約1.27元；華南金控旗下華南銀行也在去年12月提列呆帳準備11.62億元，不過金控單月稅後純益仍維持在6.06億元的水準，去年全年稅後純益120.92億元、EPS約1.09元。

此外，中信金控受美國稅制改革影響，中國信託商銀美國子行迴轉遞延所得稅資產，增加所得稅費用，自結去年12月稅後純益9.81億元、累計全年稅後純益372.22億元、EPS約1.91元；中信金表示，去年獲利年增超過3成，除了銀行獲利年增3成外，台灣人壽獲利翻倍，全年獲利突破100億元。

台新金控也因子公司台新銀行去年底增提呆帳準備6億元，單月獲利大縮水，自結去年12月稅後純益僅3.3億元，累計全年稅後純益130.5億元、年增15%，EPS約1.15元。

綜觀去年金控獲利，由於資本市場表現亮眼，讓金融業嚐到甜頭，除了華南金、第一金遭逢年初興航案、年底慶富案認列呆帳，全年獲利分別衰退14.19%、10.37%外，其餘金控獲利成長幅度幾乎都超過1成，其中尤以新光金控在體質調整完畢後，成長力道最強，去年稅後純益突破100億元大關，達110.87億元、年增121%，每股稅後純益(EPS)也站上1元。

開發金控也在壽險、商銀、證券、創投4大塊拼圖完成下，去年獲利也大幅成長97%，稅後純益116.41億元、EPS約0.8元。

去年除了規模較小的國票金控、日盛金控及年中受到三寶案衝擊的永豐金控外，其餘12家金控獲利都超過百億元，也僅有國票金、日盛金、開發金、永豐金每股獲利不到1元，算是金控獲利豐收的一年。

去年金控每股獲利及排名依序為：富邦金、5.15元，國泰金、4.48元，兆豐金、1.96元，中信金、1.91元，玉山金、1.49元，元大金、1.38元，第一金、1.27元，合庫金、1.17元，台新金、1.15元，華南金、1.09元，新光金、1.04元、國票金、0.86元，永豐金、0.81元，開發金、0.8元，日盛金、0.67元。