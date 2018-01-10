親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
期貨專區
房市情報

另類燈會推廣影片配樂竟是佛經 網：我到底看了什麼

金控去年獲利出爐 富邦金9連霸

2018-01-10 21:20中央社 台北10日電

富邦金控。圖／聯合報系資料照片
富邦金控。圖／聯合報系資料照片
分享

金控自結去年獲利數出爐，15家上市櫃金控共賺進近新台幣3000億元、年增17.5%，富邦金控完成金控獲利王9連霸，國泰金控則是獲利絕對數居冠。

富邦金控自結去年12月稅後純益31.09億元，累計去年稅後純益537.77億元、每股稅後純益(EPS)5.15元；國泰金控自結去年12月稅後純益20.3億元、去年全年稅後純益567.7億元，EPS約4.48元，與富邦金雙雙跨越獲利500億元的門檻。

泛公股金控則是持續提列慶富案呆帳，其中，第一金控子公司第一銀行認列呆帳高達32億元，拖累金控單月大虧13.81億元，去年稅後純益154.83億元、EPS約1.27元；華南金控旗下華南銀行也在去年12月提列呆帳準備11.62億元，不過金控單月稅後純益仍維持在6.06億元的水準，去年全年稅後純益120.92億元、EPS約1.09元。

此外，中信金控受美國稅制改革影響，中國信託商銀美國子行迴轉遞延所得稅資產，增加所得稅費用，自結去年12月稅後純益9.81億元、累計全年稅後純益372.22億元、EPS約1.91元；中信金表示，去年獲利年增超過3成，除了銀行獲利年增3成外，台灣人壽獲利翻倍，全年獲利突破100億元。

台新金控也因子公司台新銀行去年底增提呆帳準備6億元，單月獲利大縮水，自結去年12月稅後純益僅3.3億元，累計全年稅後純益130.5億元、年增15%，EPS約1.15元。

綜觀去年金控獲利，由於資本市場表現亮眼，讓金融業嚐到甜頭，除了華南金、第一金遭逢年初興航案、年底慶富案認列呆帳，全年獲利分別衰退14.19%、10.37%外，其餘金控獲利成長幅度幾乎都超過1成，其中尤以新光金控在體質調整完畢後，成長力道最強，去年稅後純益突破100億元大關，達110.87億元、年增121%，每股稅後純益(EPS)也站上1元。

開發金控也在壽險、商銀、證券、創投4大塊拼圖完成下，去年獲利也大幅成長97%，稅後純益116.41億元、EPS約0.8元。

去年除了規模較小的國票金控、日盛金控及年中受到三寶案衝擊的永豐金控外，其餘12家金控獲利都超過百億元，也僅有國票金、日盛金、開發金、永豐金每股獲利不到1元，算是金控獲利豐收的一年。

去年金控每股獲利及排名依序為：富邦金、5.15元，國泰金、4.48元，兆豐金、1.96元，中信金、1.91元，玉山金、1.49元，元大金、1.38元，第一金、1.27元，合庫金、1.17元，台新金、1.15元，華南金、1.09元，新光金、1.04元、國票金、0.86元，永豐金、0.81元，開發金、0.8元，日盛金、0.67元。

富邦金控國泰金控
小編拜託不想宣傳…………，因為_____________機票想要留著自己去

相關新聞

央行副總裁楊金龍：比特幣不影響央行貨幣政策

2018-01-10 16:28

新台幣午盤貶值4.6分 暫收29.582元

2018-01-10 13:02

攝氏10度以下連續10小時 啟動石斑魚保險理賠

2018-01-10 11:58

6大壽險去年賺1166億 台壽首贏中壽

2018-01-10 21:21

南山總資產挑戰4兆 微風南山第4季開業

2018-01-10 21:02

影／爭數位帳戶開放轉帳 王道批公會無真正數位銀行

2018-01-10 20:07

第3類數位帳戶不能轉帳 王道銀批荒謬

2018-01-10 20:06

歐巴的星期一 從網路訂餐開始

2018-01-10 18:51

王道銀轉型數位銀行 客戶數逼近10萬

2018-01-10 16:12

南山人壽今年加薪3% 年終估可持平

2018-01-10 15:13

最佳壽險公司排行／台灣人壽獲保險品質雙獎肯定

2018-01-10 14:38

土銀勞工紓困貸款 12日受理申貸

2018-01-10 12:17

2017年企業正向評等趨勢超過負向 6年首見

2018-01-10 12:03

居高思危 5年債投標倍數降低

2018-01-10 11:31

狗年如何投資？外銀：聚焦三大重點

2018-01-10 11:17

健保醫材自付差額逐年增 改定額給付減輕負擔

2018-01-10 10:58

新台幣早盤貶4.3分 兌美元最高29.568元

2018-01-10 10:02

新台幣開盤 貶值6.4分

2018-01-10 09:37

去化游資 業者搶破頭

2018-01-10 04:52

賴揆下令 全力衝行動支付

2018-01-10 01:08

富邦金 正向轉動世界…啟動

2018-01-10 00:52

台彩 連六年業績衝千億

2018-01-10 00:52

匯價收貶 短線仍看升

2018-01-10 00:52

台幣強勢 國銀大推外幣優存

2018-01-10 00:52

日月光集團聯貸198億 拍板

2018-01-10 00:52

富邦、國泰金 去年賺逾500億

2018-01-10 00:46

慶富案六個苦主 獲利倒退嚕

2018-01-10 00:46

金管會嚴控匯損 要壽險多提存糧

2018-01-10 00:46

全家雙引擎 營收登頂

2018-01-10 00:38

公益彩券 連6年賣破千億

2018-01-09 23:15

渣打 日圓無大漲條件 換匯目的若是旅遊 隨時都可換

2018-01-09 21:51

中信金去年稅後盈餘成長33% 台壽獲利首破百億

2018-01-09 20:48

富邦形象廣告傳遞正能量 蔡明忠勤練空中瑜伽

2018-01-09 19:25

富邦金 西進南向都在看 但不為投資而投資

2018-01-09 19:24

國泰金去年獲利成長18% 每股賺4.59元

2018-01-09 17:58

顧立雄 實施當沖降稅後 55%投資人比之前賺更多

2018-01-09 17:22

傳「逆週期因子」暫停 人民幣突急跌 貶破6.52

2018-01-09 16:45

彭博：台幣本季挑戰29元

2018-01-09 00:30

Fintech大解禁 比特幣交易可望玩更大

2018-01-05 09:37
看更多

熱門文章

童子賢：得AI者，得天下！

2018-01-10 15:50

Micro LED應用廣 商機將爆發

2018-01-10 04:53

夏普OLED將量產 擴大鴻海搶蘋單優勢

2018-01-10 00:31

2018亞洲真正的黑天鵝：中國、北韓

2018-01-10 11:56

3D感測紅火 台廠接單看增

2018-01-10 05:04

調查顯示：95%台灣退休族 後悔沒存更多錢

2018-01-10 17:57

富邦、國泰金 去年賺逾500億

2018-01-10 00:46

賴揆下令 全力衝行動支付

2018-01-10 01:08

央行副總裁：評估發行法定虛擬通貨可能

2018-01-10 16:18

房屋分段贈子女 用兩年免稅額度聰明節稅

2018-01-10 14:38

剩餘財產未移轉配偶 被盯上

2018-01-10 01:12

行政院長賴清德：要用科技解決少子化的問題

2018-01-10 13:22

名家瞭望／政策清算年…全球央行該醒了

2018-01-10 03:37

星巴克線上抽買一送一 網友狂喜：中獎率超高！

2018-01-10 16:30

台塑四寶去年獲利2372億創新高 員工年終高達6個月

2018-01-10 16:10

星巴克線上抽買一送一 網友狂喜：中獎率超高！

2018-01-10 16:30

買了房屋馬上賣是什麼心態？網友神回覆

2018-01-10 10:00

雙子星3月招商 五組人馬有興趣

2018-01-10 00:46

2017年捷運宅交易王爆冷 房仲：屋主要小心

2018-01-10 10:28

夏普工匠精神 圓郭董面板夢

2018-01-10 00:34

台積電去年營收9,774.47億元 年增3.1%

2018-01-10 13:58

微軟宣布在台成立AI研發中心

2018-01-10 17:23

夏普量產OLED 帆宣樂

2018-01-10 00:34

中部企業搶才 釋1.1萬職缺

2018-01-10 05:01

小店參與嗶經濟 享三年優稅

2018-01-10 01:08

6大壽險去年賺1166億 台壽首贏中壽

2018-01-10 21:21

台塑四寶公布去年全年財報

2018-01-10 06:10

台幣強勢 國銀大推外幣優存

2018-01-10 00:52

勞基法三讀通過 台塑：影響不大、調度上更有彈性

2018-01-10 18:26

攝氏10度以下連續10小時 啟動石斑魚保險理賠

2018-01-10 11:58

全球化台灣該如何做？朱敬一：面對它、接受它、處理它

2018-01-10 13:05

資策會揪研華 強攻物聯網

2018-01-10 00:38

微軟AI研發中心看上台灣 3大原因促成

2018-01-10 19:35

當沖降稅延7年？ 財部打回票：最多延2年

2018-01-09 23:02

慶富案六個苦主 獲利倒退嚕

2018-01-10 00:46

日月光集團聯貸198億 拍板

2018-01-10 00:52

央行副總裁楊金龍：比特幣不影響央行貨幣政策

2018-01-10 16:28

聯發科佈局智慧終端獲重大突破 與阿里簽下策略合作

2018-01-10 11:55

童子賢：產品出狀況人工查8天 AI只花3分鐘

2018-01-10 19:51

景碩吃蘋果恐落空 外資目標價下探53.5元

2018-01-10 10:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top