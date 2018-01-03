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證交所人氣證券漫畫「黃金股騎士」推出續集 火熱上架

2018-01-03 16:25聯合報 記者鄒秀明╱即時報導

證交所最具特色的證券知識系列漫畫「誰是我的黃金股騎士」，於107年新春推出續集

證交所表示，繼上輯故事介紹證券市場之運作架構及功能，讀者對證券市場已有基本且正確認識，本次則進一步介紹證券市場的交易制度及基本的投資策略等，期望讀者於實際進場交易前，能熟悉相關交易規則，瞭解可能影響股價之因素，於投資前審慎詳讀上市公司財務報表，並提醒投資風險。

證交所表示，本輯故事延續藉由女主角與黃金股騎士同學間投資合作關係，以及涉及上一代企業恩怨情仇的同學間競賽過程，來介紹證券市場的基礎知識，包括開戶資格、投資前之準備功課、股票種類、可能影響公司股價因素及應注意事項、投資收益(差價、股利、股息)及除權／除息對公司股價的影響、投資策略及不法行為等。

證交所因應投資人年齡層逐年下降之趨勢，為兼顧各族群喜好，自97年首度以漫畫型態發行證券刊物至今，每年推陳出新，近年更以校園為故事背景，運用日本漫畫畫風結合寫實的故事情節，大受投資人及學生喜愛，顛覆傳統對證券投資知識的嚴肅刻板印象，極適合青年學子及新手投資人做為初入證券市場投資的入門參考書。

為讓久候的投資人或讀者先睹為快，證交所表示，網路版漫畫內容已上掛至「投資人知識網」的「數位百寶箱」電子書專區，紙本則將於農曆年後陸續寄至高中職以上學校及證券商總、分公司，同時放置於證交所資訊展示中心（台北101大樓1樓），歡迎各界上網下載電子書或索閱紙本。

證交所漫畫電子書

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