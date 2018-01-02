落實KYC…信用卡遲繳也列入

2018-01-02 03:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 夏淑賢 ／台北報導



銀行強化洗錢防制，也擴及聯貸案的徵信作業，確實執行認識客戶（KYC），銀行業者指出，慶富案經驗，使得銀行徵信作業針對企業主、大股東的家人、親戚甚至小三，都要有所掌握，企業老闆本身信用卡帳單遲繳，也要列入外，小三、子女在企業金流與轉投資上的分工，也要一併蒐集更新，提報董事會。

銀行業者指出，洗錢防制重點在帳戶間的可疑資金流動，聯貸案重點在貸款撥款後的資金是否有遭不當挪用，以慶富案為例，就與其董事長兒子的轉投資事業財務有關，銀行要強化對客戶私領域的掌握，才能知道貸款人身邊有哪些人，是有可能幫他投資、調動資金，進而追蹤動態以利債權確保。