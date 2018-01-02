盯主辦行…採國內外雙軌制

2018-01-02 03:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 夏淑賢 ／台北報導



慶富獵雷艦聯貸案爆發詐貸風暴，所有參貸公股行庫都遭殃，行政院調查報告直指一銀多項缺失，讓不少參貸的公股行庫私下抱怨被拖下水。這些行庫對於聯貸主辦行也擬採國內外雙軌制，國外可以對特定大行較為信賴，國內案件主辦行就要自己多一重把關。

一家公股銀行高層主管就直言，銀行決定參貸與否，除了案件本身，主辦行本來就是很重要的考慮點。因為主辦行如果有豐富的經驗與良好的紀錄，參貸行多半對主辦行抱持信賴態度，因為對借款客戶的徵信調查幾乎都仰仗主辦行，這也是何以許多銀行必須從小案聯貸開始做，累積經驗口碑才有能力讓同業信賴，組成更多銀行家數參與、規模較大的聯貸銀行團。