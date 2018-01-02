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行動支付鬆綁 使用更便利

2018-01-02 03:33經濟日報 記者邱金蘭／台北報導

為提升行動支付的便利性，金管會修改規定，從今年1月1日起新增多項便利性做法，包括放寬電子支付機構使用者登入電子支付平台後，可以直接支付，不用再輸入密碼等。

金管會表示，為因應行動支付發展及新興科技運用的趨勢，提升電子支付服務便利性及兼顧資金移轉安全，已修改電子支付機構資訊及安控辦法，並從今年1月1日起實施。

重點包括第一，增加登入電子支付平台的身分確認方式。修正後得採取的登入方式，包括以帳號及固定密碼、圖形鎖或手勢等。

第二，容許使用者登入電子支付平台後得直接進行支付，配合上述增加登入電子支付平台的身分確認方式，使用者可依不同交易安全設計，登入電子支付平台後，無須再次輸入密碼。

第三，新增「間接驗證」生物特徵的安全設計方式。

官員表示，現行規範「使用者所擁有的生物特徵」安全設計，是採用「直接驗證」方式，需由電子支付機構自行蒐集、留存及直接辨識使用者的生物特徵。

為順應資訊技術運用發展趨勢，新增「間接驗證」方式，使用者設備（例如具生物特徵驗證功能的行動電話）蒐集、留存及辨識使用者的生物特徵，再由電子支付機構讀取該設備的驗證結果。

除增加使用者便利性的修正規定外，在安全控管方面，也修正電子支付平台「行動裝置應用程式」的安全設計要求，並新增「採用條碼掃描技術」的安全設計要求等規範。

金管會表示，新規定實施後，預期將可大幅提升行動支付的便利性，並優化行動支付發展趨勢下使用者的體驗。

行動支付金管會

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