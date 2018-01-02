壽險業今年ROE 可望超越8%

2018-01-02 03:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳靜君 ／台北報導



根據保發中心調查，壽險業對2018年的淨值報酬率（ROE）的看法樂觀，有52.9%的業者認為ROE會超過8%，相較去年同期對2017年的預期，多了23.3個百分點。ROE通常是一家公司拿資產淨值所創造獲利能力的指標，因此也常被投資人拿來觀察資金運用效益以及獲利的能力。

保發中心統計，去年產險業前十月ROE有10.0%；而壽險業去年前十月的ROE則有8.3%左右，一般而言，國際保險業的ROE大約都在8%~14%之間，2017年的台灣保險業者獲利能力，維持在國際認定的水準之上。而市場樂觀預期保險業今年的獲利能力，產險業連續稅後純益五年破百億元、壽險業連續四年破千億元，且雙雙還有機會可以創歷史新高。

展望2018年的ROE，保發中心調查了40家保險公司和外商分公司高層包含董事長和總經理，發現壽險業也相當樂觀，預期會超越8%者52.9%，相較於去年同期預期2017年的表現29.6%，高出了23.3個百分點；產險業則有31.2%認為ROE會超過11%；相較去年同期24.1%也多出7.1個百分點。

實際上這幾年，壽險業這幾年的資金運用還是有些改善，2008年時銀行存款比重還超過三成；從2013年下降為22%；至今年的10月底已經降至二成以下，為19%左右，顯示業者在資金運上找尋到較多高投資收益的標的與商品。

展望今年的獲利，雖然各業者樂觀看待ROE，但法人認為，今年還是有許多的風險，值得業者注意。

法人認為，由於2017年股市已經達到相對高點、債市也沒有下滑，2017年的獲利實際數字會「相當好看」，但2018年股市的漲幅恐不如2017年，若升息債券價格會受到衝擊，以及匯兌成本仍居高檔，業者還是承受龐大的壓力，2018年的獲利的潛在壓力。