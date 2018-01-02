親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
期貨專區
房市情報

壽險業今年ROE 可望超越8%

2018-01-02 03:33經濟日報 記者吳靜君／台北報導

根據保發中心調查，壽險業對2018年的淨值報酬率（ROE）的看法樂觀，有52.9%的業者認為ROE會超過8%，相較去年同期對2017年的預期，多了23.3個百分點。ROE通常是一家公司拿資產淨值所創造獲利能力的指標，因此也常被投資人拿來觀察資金運用效益以及獲利的能力。

保發中心統計，去年產險業前十月ROE有10.0%；而壽險業去年前十月的ROE則有8.3%左右，一般而言，國際保險業的ROE大約都在8%~14%之間，2017年的台灣保險業者獲利能力，維持在國際認定的水準之上。而市場樂觀預期保險業今年的獲利能力，產險業連續稅後純益五年破百億元、壽險業連續四年破千億元，且雙雙還有機會可以創歷史新高。

展望2018年的ROE，保發中心調查了40家保險公司和外商分公司高層包含董事長和總經理，發現壽險業也相當樂觀，預期會超越8%者52.9%，相較於去年同期預期2017年的表現29.6%，高出了23.3個百分點；產險業則有31.2%認為ROE會超過11%；相較去年同期24.1%也多出7.1個百分點。

實際上這幾年，壽險業這幾年的資金運用還是有些改善，2008年時銀行存款比重還超過三成；從2013年下降為22%；至今年的10月底已經降至二成以下，為19%左右，顯示業者在資金運上找尋到較多高投資收益的標的與商品。

展望今年的獲利，雖然各業者樂觀看待ROE，但法人認為，今年還是有許多的風險，值得業者注意。

法人認為，由於2017年股市已經達到相對高點、債市也沒有下滑，2017年的獲利實際數字會「相當好看」，但2018年股市的漲幅恐不如2017年，若升息債券價格會受到衝擊，以及匯兌成本仍居高檔，業者還是承受龐大的壓力，2018年的獲利的潛在壓力。

壽險業保險產險

相關新聞

網銀資本額門檻 擬訂100億

2018-01-02 03:33

條件太嚴 金融業意願低

2018-01-02 03:33

公銀嚴審聯貸 防慶富案重演

2018-01-02 03:33

行動支付鬆綁 使用更便利

2018-01-02 03:33

盯主辦行…採國內外雙軌制

2018-01-02 03:33

落實KYC…信用卡遲繳也列入

2018-01-02 03:33

海外布局 從西進轉南向

2018-01-02 03:33

外資上月匯出規模縮小

2018-01-02 01:57

台幣開紅盤 盯四指標

2018-01-02 01:51

緩！房貸放款量 銀行不再衝

2018-01-01 23:23

開放純網銀 金管會鋪路

2018-01-01 23:14

四大會計師事務所首位女性CEO林琬琬 為何出線…

2018-01-01 22:25

民營銀行房貸放款水位拉警報 審房貸排班進件

2018-01-01 20:56

房市低迷 銀行回收法拍債權要花一年半

2018-01-01 20:56

理想保額600萬 國人只買到56萬

2018-01-01 09:35

新春贏好彩頭 金融業發財米水伺候客戶

2018-01-01 09:34

壽險新契約衝1.25兆

2018-01-01 00:59

保險業任長照董監 周四行政院會討論

2018-01-01 00:58

保險業對同一人交易 鬆綁

2018-01-01 00:57

朝天宮媽祖卡 使用率高

2018-01-01 00:57

利差擴大 外幣保單銷售看旺

2018-01-01 00:57

美元投資型商品 今年雙主流

2018-01-01 00:57

銀行衝刺消金 三路進擊

2018-01-01 00:56

國壽最牛保單 去年狂賣千億

2018-01-01 00:56

新年新希望 集保結算所預告將跨界獵才

2017-12-31 23:07

當沖風控 券商金檢重點

2018-01-01 00:26

年度最牛保單 這張狂銷995億

2017-12-31 23:09
看更多

熱門文章

台塑企業示警：各縣市競相減煤 全國燃煤電廠將崩盤

2018-01-01 18:55

竹科尾牙商機大！飯店調漲熱門時段售價

2018-01-01 15:42

2018大台北房市 業者預言4現象

2018-01-01 10:54

理想保額600萬 國人只買到56萬

2018-01-01 09:35

民營銀行房貸放款水位拉警報 審房貸排班進件

2018-01-01 20:56

房市低迷 銀行回收法拍債權要花一年半

2018-01-01 20:56

四大會計師事務所首位女性CEO林琬琬 為何出線…

2018-01-01 22:25

統一與美國星巴克股權交易 2017年底完成交割

2018-01-01 18:53

台塑擬投資570億元 興建天然氣電廠及接收站

2018-01-01 21:33

2025年台灣天然氣發電占比50% 將是世界第一國

2018-01-01 19:04

台電增員近千 加班費卻遽增12億

2018-01-01 13:39

建案說雨遮不計價真還假？ 三招分辨

2018-01-01 10:52

今年起報遺產稅不必舟車勞頓 線上可搞定

2018-01-01 15:53

台糖績效下降 部分轉投資連虧3年

2018-01-01 13:39

核電減人力卻增 立院預算中心：與非核家園目標相違背

2018-01-01 13:39

熱食被搶光 超商業績開趴

2018-01-01 13:39

海外網購族注意 進口免稅門檻降至2000元

2018-01-01 11:16

雨遮不登記今上路 新一波買賣角力戰開打！

2018-01-01 10:51

生技、油品、量販、休閒…台糖多缺跨業競爭力

2018-01-01 13:39

新春贏好彩頭 金融業發財米水伺候客戶

2018-01-01 09:34

展望2018 AI、電競、伺服器旺

2018-01-01 13:41

電商商機發燒 宅配通去年營收飆高

2018-01-01 22:48

台積獲急單 新年好兆頭

2018-01-02 01:45

2018新制上路 非居住者扣繳門檻調高

2018-01-01 13:39

跨年錢潮 電商賺一波

2018-01-01 13:39

台積電南京廠 提前半年量產

2018-01-01 23:29

台中百貨雙雄新光三越、大遠百 元旦連假業績開紅盤

2018-01-01 21:33

鴻海威州廠 拚2019投產營運

2018-01-02 00:57

節能車當道 這幾款電動車吸睛

2018-01-01 18:17

泉盛抗體藥研發有成 FB704A向美國申請臨床

2018-01-01 21:33

台灣股票博物館官網 導入360度環景及AR新體驗

2018-01-01 14:21

鴻海威州投資／地方政府相挺 推工者有其屋

2018-01-02 00:57

1月桶裝瓦斯凍漲 天然氣調降2.55%

2018-01-01 18:15

投資台灣會議 聚焦優化新創環境

2018-01-01 19:30

元大期貨：2018年期市量能展望樂觀

2018-01-01 18:57

麥電天然氣電廠 拚2025年商轉

2018-01-01 23:20

台幣開紅盤 盯四指標

2018-01-02 01:51

財經觀點／進口車保養貴 國產車或可一搏

2018-01-01 23:25

華為威脅蘋果 搶當手機二哥

2018-01-02 03:29

緩！房貸放款量 銀行不再衝

2018-01-01 23:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top