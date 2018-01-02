公銀嚴審聯貸 防慶富案重演

2018-01-02 03:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 夏淑賢 ／台北報導



受到慶富案與防洗錢影響，大型公股行庫翻修聯貸授信作業，尤其針對風險性相對高的計劃性融資案，不再採取信賴主辦行做法，擬雙管齊下強化對主辦行能力與貸款業主實地調查，援引外部第三方獨立機構專家意見，未來融資規模估超過三、四百億元的台北雙子星案，可望率先適用。

大型公股行庫全都是此次慶富案的受災戶，各家行庫各自增加相關聯貸承作的新內規。依各行庫的新內規，日後大型聯貸、計劃性融資，參貸行庫有可能要求繞過主辦行個別實地調查，貸款業者若拒絕則行庫就不參貸；以及主辦行國內外授信紀錄欠佳，或者貸款業者負面資訊嚴重，行庫也有可能選擇不參貸，不會因為主辦行同是公股背景，或貸款案是源於政策就輕易埋單。

根據大型行庫改善聯貸、計劃性融資授信徵審策略，銀行本身徵信與授信後管理相關部門的責任也加重，必要時可以自行實地徵信調查，授信案簽約撥款後，也要持續做資訊蒐集與更新建置資料庫，層面也更廣泛，一方面因應反洗錢要求，本來就要建立包含媒體報導等資料庫，另方面則是為避免重演慶富案，在銀行融資撥款卻流向授信案以外不當用途的情事，所以比照反洗錢建立資料庫，廣泛擴及貸款業者大股東個人、家人等之外，資料蒐集重點則與反洗錢著重存款戶有別，是以大股東家人投資行為、成員分工與財務狀況為主，以利追蹤資金流向。

不具名的聯貸主辦大行高階主管指出，過去聯貸案傾向信賴主辦行，有些個案連主辦行組團實地訪查都免，慶富案後，個案若有疑慮，比方技術門檻較高、貸款業主實力等，會跳過主辦行要求自行實地調查，但執行上要留意，畢竟企業辦聯貸多不樂見每家參貸行都個別查訪增添麻煩。至於增加第三方機構、專家意見，銀行公會已納入相關準則，並提供各行參照。