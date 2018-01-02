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網銀資本額門檻 擬訂100億

2018-01-02 03:33經濟日報 記者邱金蘭／台北報導

金管會內部研究純網路銀行報告出爐，建議在國內開放純網銀設立，資本額門檻100億元，且與實體銀行採取相同監理標準；為進一步掌握純網銀運作細節，金管會將派人到日、韓考察後，再做最後政策定奪。

前金管會主委曾銘宗在2015年曾研議開放純網路銀行可行性，後來因國內銀行家數仍多等因素，暫未開放；金管會主委顧立雄上任後，對日本樂天從事純網路銀行很感興趣，決定再度評估純網銀開放可行性。

據了解，金管會的「智庫」金融研究發展基金會已針對純網銀開放完成研究，並於日前向顧立雄提出報告。初步研究結論是，基於FinTech（金融科技）趨勢難擋等因素，建議在國內開放純網銀設立，並採取跟實體商業銀行相同的資本額門檻100億元，且採取相同的監理標準。

金管會副主委鄭貞茂表示，有關純網銀的開放還在研究中，尚未定案。

知情官員表示，金管會內部研究結果雖出爐，但因仍有純網銀運作的相關細節需要進一步了解，金管會高層決定先派人到日本、韓國實地考察，帶回第一手資料後，以利決策做定奪。

包括若要開放，純網銀同樣對社會大眾吸收資金，須顧及安全性要求一定的資本額，但100億元的資本額門檻會否太高，初期是否所有商業銀行業務都可以經營等；還有純網銀的獲利模式等，金管會也擔心開放後業務經營不起來等。

所謂純網路銀行，是指只有總行是實體，沒有分行，所有業務都是透過網路進行，包括透過網路吸收存款、辦放款、發信用卡等。

金管會考察顧立雄

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