台幣、人民幣雙升 科技廠淌血

新台幣昨收29.848元，以「2字頭」封關，科技廠匯損壓力大。 （本報系資料庫） 分享 facebook 新台幣昨（29）日兌美元先升後貶，收29.848元，仍站穩2字頭，台灣科技廠匯損惡夢恐重現，代工廠仁寶、英業達、和碩以及晶圓廠台積電等外銷為主的科技業者壓力大。

法人預估，以大立光為例，因為完全不做避險動作，第1季新台幣升值6%，就造成業外匯損達11.4億元，今年第4季台幣升值幅度1.53%，可能導致大立光再度出現匯兌損失。台積電第4季財測是以新台幣兌美元30.3元為基礎，預估本季毛利率將落在48%到50%之間，季底匯率已經確定升破台積電的預估值，恐將影響台積電的毛利率表現。

聯電財務長劉啟東表示，今年以來，新台幣相對美元來說升值8%，對聯電而言，新台幣每升值1%，會使聯電的營收減損約1%，也會使毛利率下滑約0.5%。

今年第1季新台幣升值6%，造成仁寶第1季出現高達16.4億元的匯損，英業達、和碩匯損也分別達12.08億和12.8億元，廣達、緯創受傷則相對較輕。

影響鴻海營收較大的是人民幣匯率，因主要廠區都在大陸，採取自然避險，隨人民幣走升，營運成本墊高；新台幣兌美元走強則不利外銷。分析師預期，新台幣與人民幣同步升值，對於以大陸當地製造、海外銷售為導向的鴻海存在負面影響，估新台幣與人民幣每升值約1%，對鴻海營益率侵蝕0.2個百分點。當人民幣每升值逾5%、鴻海富士康營益率則影響約0.5個百分點。

半導體通路商文曄有九成是以美元計價，但銷貨成本則是100%以美元計價，相互抵銷。文曄認為明年新台幣即使持續升值，預料空間也應該有限。

品牌廠方面，「台灣雙A」 宏碁、華碩因產品行銷全球，幣別分散，雖然美元貶，但同時間人民幣、歐元都是升值，形成自然避險。

【記者李仲維／綜合報導】從2014年以來連續三年貶值的人民幣匯率，終於在2017年揚眉吐氣。人民幣兌美元中間價今年累計升值4,028個基點，漲幅達5.8%，創近九年來最大年度漲幅。

在岸人民幣兌美元昨收盤報6.5120，全年累計上漲6.7%，也是九年以來最大年度漲幅。

昨（29）日是大陸匯市封關，在今年最後一個交易日內，人民幣兌美元中間價報6.5342，較前一交易日升值70個基點，是自9月12日以來逾三個月新高。