28年來最猛 台幣全年升值8.14%

2017-12-30 01:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳苡辰 ／台北報導



新台幣對美元匯率29日終場收29.848元，全年累計升值8.14％，勁揚2.431元。 聯合報系資料照 分享 facebook

新台幣對美元匯率昨（29）日疑有「央行」神祕買盤影響，盤中由升轉貶並爆量，總成交量放大至16.29億美元，終場貶0.6分收29.848元，但全年累計升值8.14％，勁揚2.431元，創下1989年匯率自由化以來最大升幅，也寫下央行總裁彭淮南任內升值幅度最高的紀錄。

根據金管會統計，12月至28日止，外資淨匯出12.28億美元。匯銀交易員表示，國際美元持續疲弱，加上外資在耶誕假期結束後提前歸隊，大舉匯入資金，且出口商年底作帳需求湧現，讓昨日新台幣匯率一開盤隨即走高，一度狂飆1.9角達到至29.65元價位，創下逾四年盤中高價紀錄，惟逢封關日出口商還是得「忍痛賣」。

昨日外資大舉匯入，加上近來出口表現不錯，出口商年底作帳需求大幅湧現，推升台股與新台幣匯價走強，但也因新台幣強勁升值，引起央行關注，匯銀人士透露，接近午盤時，便有疑似「央行」的神秘美元買盤進場，讓新台幣終場轉而收貶。

新台幣對美元匯率昨日終止連三升，但仍寫下連續九個交易日以「2」字頭做收紀錄，累計今年以來勁升2.431元，升幅8.14％，創28年最大年升幅。

今年以來新台幣匯率一路走揚，第1季升幅便達到6.4%，最低點出現在1月4日的29.84元，今年以來盤中幾度升破30元，但多未能站穩，直至年底收盤價中站上「2」字頭。