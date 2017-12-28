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用過都說讚！洗了50年的搓衣板 竟是光緒聖旨石碑

新台幣午盤升值1.2角

2017-12-28 12:51經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

新台幣今天午盤以29.828元兌1美元，大升1.12角暫收，成交金額為5.12億...
新台幣今天午盤以29.828元兌1美元，大升1.12角暫收，成交金額為5.12億美元。圖／聯合報系資料照片
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新台幣今天午盤以29.828元兌1美元，大升1.12角暫收，成交金額為5.12億美元。

新台幣今天早盤以29.937元兌1美元，升值0.3分開出；跟隨台股升值腳步，新台幣今天開高走高，盤中最高來到29.800元兌1美元，最低則是開盤時的29.937元，午盤大幅升值逾1角。

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