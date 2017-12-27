投資大咖不出手 商用不動產交易跌破500億

2017-12-27 11:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 游智文 ╱即時報導



本報資料照 分享 facebook 高力國際表示，受到投資大咖不出手影響，商用不動產交易總額連續六年衰退，截至12月26日為止，今年商用不動產整體交易金額僅470億元，跌破500億元大關，創近歷史新低，甚至連2008年金融海嘯時期的7成都不到。

高力國際表示，今年商用不動產相較去年全年的703億元，大幅衰退超過3成，而且今年有兩季的季交易量都不到百億元。

今年商用不動產最大宗交易案則是和璞飯店（台北戀館)，由英屬維京群島商史賓特有限公司以55.8億元向和禧建設取得，其次則耐斯廣場，交易總額約48.3億元，是耐斯廣場股份有限公司向富邦人壽買回；單宗第三高則是統一國際大樓14~18樓，交易總額約35.1億元，為中國信託資產管理向中國信託商業銀行買進。

高力國際調研部董事李日寶表示，今年前十大商用不動產交易案中，壽險業者也貢獻一筆，為富邦人壽以13億元向麗嬰房取得內湖總部大樓。

分析今年商用不動產主要買家則以其它業種與製造業占比較高，分別約38%、36%，購入金額分別約181億、169億元，反觀金融保險業今年投入商用不動產的金額全年不到50億元，僅近43億元，統計以來首度跌破50億元。

相較商用不動產交易總額創新低，今年土地交易市場相較熱一些，全年土地交易總額達1187億元，相較去年增加100億元，增幅超過9%。其中又以第四季土地交易較為熱絡，單季土地交易額達407億元。李日寶分析，今年土地交易總額提升，主要是受建築開發業者購地相較積極帶動。

不過，今年地上權標售案交易則是近7年最冷的一年，今年地上權標售案標脫金額僅7億元，占整體土地市場交易總額比率不到千分之6，相較過往地上權標案至少占整體土地交易市場比率3成，地上權標案已面臨近乎乏人問津的局面。