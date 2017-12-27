持卡人好消息30家銀行都不收手續費 僅匯豐永旺要收

2017-12-27 11:53 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



目前共有32家發卡機構卡片可在「公務機關信用卡繳費平台」上使用，30家銀行都表態明年「不再收手續費」，僅剩「匯豐銀行和永旺信用卡」會繼續收費。圖／Money101金融網提供 分享 facebook 不只前5大民營發卡銀行和公股銀行，在「同業壓力」下，為了給自家持卡人更好服務。根據聯合信用卡中心今天(27日)發布最新公告，有高達30家銀行及發卡機構都決定，明年一整年，持卡人在「公務機關信用卡繳費平台」繳納高達922家公務機關費用及公立醫療院所醫療服務費時，「統統不收手續費」。

在30家銀行都表態「不收手續費」前提下，等於有超過9成5的流通信用卡都不會再被收費，僅剩「匯豐銀行和永旺信用卡」會繼續收一筆20元的手續費。

目前共有32家發卡機構卡片可在「公務機關信用卡繳費平台」上使用，台灣銀行信用卡會自明年1月起上線，但元大和大眾銀行也在明年1月合併為一家，因此屆時仍有32家金融機構卡片可在該平台繳費。

金管會昨天(26日)發布，107年1月起到12月31日止，使用「8家公股(土銀、合庫銀、華南銀、一銀、彰銀、台企銀、兆豐銀，台銀自明年1月起上線)」及前5大民營發卡行(國泰世華、中國信託、玉山、台新、花旗)共13家銀行信用卡，在公務機關繳費平台刷卡繳費，不會收取刷卡手續費。

但在同業壓力下，根據聯卡中心最新公告，到今天為止，宣布明、107年不再收取「公務機關信用卡繳費平台」手續費的銀行已高達30家，除前述的「8家公股(目前華南銀、兆豐銀已不收)和前5大發卡行」共13家銀行外，還有「上海商銀、高雄銀行、樂天信用卡、元大銀、台中商銀、凱基銀、新光銀、聯邦銀、安泰銀、永豐銀、遠東銀行」共11家銀行不會再收取一筆10到20元手續費。 另外「華泰銀、大眾銀(明年1月併入元大銀)、星展銀、北富銀、三信商銀、陽信銀及日盛商銀」等7家銀行，原本就不收手續費。明年還會繼續收費的發卡機構，僅剩「匯豐銀行和永旺信用卡」。

金管會銀行局表示，自108年起，由公務機關編列預算吸收刷卡手續費，改為銀行向「特約商店(即各機關)」收取，屆時民眾在公務機關信用卡繳費平台上刷卡，就不會再有手續費問題。