獨家！他將掌台彩總座 牽動千億金流

2017-12-26 23:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



每年開創上千億元銷售金額、貢獻國庫逾300億元、攸關4.6萬餘名弱勢家庭生計的台灣彩券公司，明年元旦起將有新的總經理，預計由中國信託商業銀行客戶關係服務處資深副總蔡國基出任。蔡國基能否跨越現任總經理設下的「黃志宜障礙」，外界矚目。

中信金控子公司台灣彩券本周四(28日)將舉行董事會，推舉新任總經理。消息人士透露，中信金經營團隊已經決定，將由1965年次、現年52歲的蔡國基出掌。

蔡國基擁有政大EMBA學位，在中信銀行服務20幾年，個性沈穩內斂、處事圓融，具有「老中信人」性格。中信金控正值發展壯大階段，內外變數略多，拔擢老將、穩定軍心，是高層當前調兵遣將的一大原則。

蔡國基最有名的事蹟為，2006年雙卡風暴後，兼任銀行公會債務協商委員會副主委，替中信銀行、其他債權銀行及卡債族解決不少問題。中信銀行能夠安度雙卡風暴，並在日後建立起信用卡催收、IT等中後台系統的良好品質，他功不可沒。

中信金控對旗下經理人設有「65歲須退」的條款，總經理滿65歲必須卸任。1952年1月15日出生的黃志宜，今年初已經屆齡，但因貢獻卓著，集團破例讓他延任一年。

黃志宜2007年7月出掌台彩總座以來，幾乎年年賺逾一個股本。台彩每年銷售金額從642億元大增至年年逾千億元，2015年還創下1,376億元的破天荒紀錄。

台灣的公益彩券市場早已邁入成熟期，但在黃志宜領軍下，創意、話題連連，今年依舊可望以將近1,200億元，寫下公益彩券史上年度銷售金額第四名紀錄。

過去10餘年來，公益彩券頭獎中獎人，透過中國信託慈善基金會，捐贈給社會福利團體的金額，累積將近50億元，不但提升公益形象，並且獲得政府與社會大眾認同。

公益彩券的經銷商多達4.6萬餘名，對於這些弱勢族群的家庭生計，台彩公司也做出實質貢獻。

中信金控子公司中國信託銀行標下第四屆公益彩券十年(2014~2023)發行權、委託兄弟公司台灣彩券經營以來，每年得繳交27億元權利金給政府，另外還得從彩券銷售金額當中，提撥一部份比率作為公益盈餘，年年貢獻國庫逾300億元。